Verifique se Você Está Entre os Beneficiários da Parcela de R$ 1.420 Liberada pelo Governo.

O Governo Federal fez um comunicado aos beneficiários do Bolsa Família que animou quem faz parte do programa. Isso porque o governo confirmou que parte dos inscritos poderão receber parcelas de até R$ 1.420.

A novidade está atrelada às mudanças que o Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) está realizando neste mês para beneficiar ainda mais as famílias mais carentes.

A seguir, confira mais informações sobre as mudanças do Bolsa Família este mês e quem está na lista dos beneficiários que receberão acima do salário mínimo.

Beneficiários poderão receber R$ 1.420 pelo Bolsa Família

Desde o início do ano, o Bolsa Família vem sofrendo modificações para atender aos mais carentes. Dessa vez, haverá a implementação de mais 5 adicionais no pagamento do benefício, de forma que as famílias poderão receber parcelas maiores.

O programa, considerado o maior em transferência de renda para os brasileiros, está criando a política de definir a renda de acordo com a composição familiar dos inscritos.

Dessa forma, algumas famílias poderão receber até mesmo um valor acima do salário mínimo. Outras, porém, não receberão um valor tão alto. No entanto, vale destacar que o valor mínimo que cada família irá receber permanecerá em R$ 600.

Além disso, as mudanças que estão ocorrendo este mês tem previsão para estarem disponibilizadas para os beneficiários apenas em junho. Sendo assim, no mês que vem muitas famílias já poderão receber todos os acréscimos do programa.

Quem terá direito aos adicionais do Bolsa Família?

Em primeiro lugar, o ministro Wellington Dias, chefe do Ministério do Desenvolvimento Social, confirmou que o Bolsa Família irá definir a renda mínima de R$ 142 por cada integrante familiar.

Isso significa que uma família que possui 10 integrantes receberá uma parcela de R$ 1.420 por mês. Como já mencionado, nenhum inscrito irá receber menos do que R$ 600. Sendo assim, caso o valor por integrante não alcance o mínimo, será adicionado um acréscimo para que o beneficiário receba R$ 600.

Além disso, o Governo Federal também já confirmou que haverá o pagamento de mais 4 acréscimos a partir de junho. Confira quais são eles:

Benefício Primeira Infância que garante o bônus de R$ 150 por cada criança de até 6 anos de idade;

Gestantes receberão o bônus de R$ 50;

Crianças e adolescentes entre 7 e 18 anos também receberão bônus de R$ 50;

Parte das famílias inscritas também terão direito ao Auxílio Gás, que já inclui um novo acréscimo no benefício, de acordo com a média nacional do botijão de gás. O último repasse foi no valor de R$ 110.

Como solicitar os adicionais?



Para receber os adicionais do Bolsa Família, basta estar inscrito no programa. Se você ainda não fez o seu cadastro, basta realizar a inscrição no CRAS (Centro de Referência e Assistência Social) do seu município.

Mas caso você já seja inscrito no programa e ainda não recebeu o benefício Primeira Infância, que já está sendo repassado desde março para crianças de até 6 anos, também deverá procurar o CRAS. Isso porque será necessário conferir se os dados do seu cadastro precisam ser atualizados.

Para acessar os recursos do Bolsa Família, o beneficiário pode usar os canais da Caixa Econômica Federal:

Casas lotéricas;

Novo cartão do Auxílio Brasil;

Antigo cartão do Bolsa Família;

Saque por meio dos caixas eletrônicos da Caixa, utilizando o código gerado no aplicativo Caixa Tem.

Ademais, vale lembrar que também é possível movimentar os valores disponíveis por meio do App Caixa Tem e realizar Pix, transferências bancárias, pagamentos de contas, recarga de celular, bem como também ter acesso a diversos serviços bancários.