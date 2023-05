Verifique se Você Está Incluído no Programa de Vale-Gás de 2023.

O Governo Federal mantém em vigor no país diversos programas sociais que visam ajudar as famílias de baixa renda. Um dos principais benefícios é o Vale-Gás, que beneficia milhões de pessoas, ajudando as famílias a adquirirem o gás de cozinha.

Os números relacionados ao benefício vêm crescendo desde o segundo semestre de 2022. Isso porque a Emenda Constitucional nº 123 permitiu ao governo do ex-presidente Jair Bolsonaro gastar R$ 41,2 bilhões além do teto de gastos.

Parte desse valor seguiu para o vale-gás, e o governo dobrou o valor da parcela paga aos beneficiários. Em junho do ano passado, as famílias receberam R$ 53 do vale-gás. Já em agosto, o valor saltou para R$ 110, para alegria dos beneficiários.

Os valores turbinados chegaram ao fim em dezembro, pois a validade da Emenda Constitucional nº 123 tinha validade até o final de 2022. Para manter os valores turbinados, o Congresso Nacional aprovou uma nova Proposta de Emenda à Constituição (PEC), que deu origem à Emenda Constitucional nº 126.

Em resumo, a emenda liberou R$ 145 bilhões ao governo Lula além do teto de gastos. E, mais uma vez, o governo federal utilizou parte desse valor para continuar com o pagamento turbinado do benefício no país.

Aliás, vale destacar que o vale-gás tem a previsão de cobrir metade do valor de um botijão de 13 quilos para as famílias de baixa renda do país. Contudo, os valores das últimas parcelas do benefício vêm permitido que diversos usuários comprem o botijão de 13 quilos apenas com o vale-gás.

Nem todo mundo recebe o vale-gás

De acordo com estimativas recentes, a fila de espera do vale-gás supera a marca de 15 milhões de pessoas. Inclusive, há muitos beneficiários inscritos no Cadastro Único que atendem os requisitos do auxílio, mas, mesmo assim, não recebem o valor.



A propósito, a Câmara dos Deputados criou oficialmente o programa no final de 2021. Em síntese, o texto indicava que o vale-gás deveria ser pago ao cidadão que atendesse os seguintes requisitos:

Estar com a inscrição ativa no CadÚnico; e

Ter renda familiar mensal de até meio salário mínimo (R$ 651) por pessoa; ou

Possuir algum membro residente do domicílio que receba o Benefício de Prestação Continuada (BPC) do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Além disso, a lei também estabeleceu que o auxílio deverá ser concedido “preferencialmente às famílias com mulheres vítimas de violência doméstica que estejam sob o monitoramento de medidas protetivas de urgência”.

Embora essas informações sejam muito positivas e indiquem muitas possibilidades para a inclusão de beneficiários no vale-gás, a realidade no país é bem diferente.

Em suma, muitas pessoas atendem todos os requisitos, mas não conseguem a aprovação do benefício.

De todo modo, cabe salientar que os usuários do Bolsa Família têm preferência para receber o auxílio. Contudo, nem isso é garantia para a aprovação do vale-gás. Dessa forma, resta aos beneficiários aguardar todos os meses para saber se irão receber o auxílio.

Calendário de pagamento em fevereiro

O pagamento do vale-gás não ocorreu em maio porque o benefício é bimestral, ou seja, seu pagamento ocorre a cada dois meses. Como a última parcela havia sido liberada em abril, os beneficiários não receberam o auxílio neste mês.

Contudo, com a proximidade de junho, a ansiedade vem crescendo no país, já que as parcelas voltarão a serem pagas. Para saber se você receberá o benefício, basta ficar ligado nos canais oficiais do governo federal:

Assim, quem tiver direito ao benefício, receberá a parcela do vale-gás no mesmo dia do pagamento do Bolsa Família. As parcelas serão descritas separadamente no extrato.

Veja abaixo as datas de pagamento do vale-gás em junho:

19 de junho: beneficiários com o NIS de final 1;

20 de junho: beneficiários com o NIS de final 2;

21 de junho: beneficiários com o NIS de final 3;

22 de junho: beneficiários com o NIS de final 4;

23 de junho: beneficiários com o NIS de final 5;

26 de junho: beneficiários com o NIS de final 6;

27 de junho: beneficiários com o NIS de final 7.

28 de junho: beneficiários com o NIS de final 8;

29 de junho: beneficiários com o NIS de final 9;

30 de junho: beneficiários com o NIS de final 0.

Em resumo, o pagamento das parcelas segue a numeração final do Número de Identificação Social (NIS), dado que permite ao governo federal identificar os cidadãos que recebem benefícios sociais no país.