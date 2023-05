Verifique se Você Tem Direito ao Bônus Extra de R$150 do Programa Bolsa Família.

O extra de R$150 do Bolsa Família deve ser pago ainda este mês. E com isso, muitos beneficiários estão atentos, para saber quem vai receber e quem não tem direito ao valor.

O Bolsa Família é um programa do Governo Federal que tem como objetivo principal promover a inclusão social por meio da transferência de renda direta às famílias em situação de pobreza e extrema pobreza. Assim, o programa já atende mais de 14 milhões de famílias em todo o país e é um importante instrumento de combate à desigualdade social.

Recentemente, o programa anunciou um extra de R$150 para os beneficiários do Bolsa Família do mês de maio. Esse valor se destina às famílias que possuem crianças de até 6 anos de idade no grupo familiar.

Quem tem direito ao extra de R$150 do Bolsa Família?

Para ter direito ao extra de R$150 do Bolsa Família, é necessário que a família esteja devidamente cadastrada no programa e que atenda aos requisitos de elegibilidade.

Além disso, é importante que a família confira se o seu benefício terá o acréscimo de R$150, já que nem todos os beneficiários receberão o valor adicional.

Afinal, como já vimos, somente as famílias com crianças menores de 6 anos de idade.

Como o extra de R$150 do Bolsa Família será pago?

Segundo o Ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, ainda não existe uma data específica para o início dos pagamentos do valor. No entanto, ele afirmou que a expectativa é que o prazo seja de 90 dias, para que todos que têm direito, recebam o acréscimo.

O extra de R$150 do Bolsa Família deverá ser feito de forma automática. Ou seja, para quem já é beneficiário do programa e que têm direito ao valor adicional.

Os depósitos também deverão seguir o calendário de pagamentos do programa. Que se baseia no último número do Número de Identificação Social (NIS) do titular do benefício.

Como consultar o calendário de pagamentos?

Para consultar o calendário de pagamentos do Bolsa Família e conferir o seu direito ao extra de R$150, é possível acessar o site oficial do programa. Ou então, consultar o aplicativo do Bolsa Família, disponível para download em smartphones e tablets.

É importante lembrar que, além do extra de R$150, as famílias que são beneficiárias do Bolsa Família têm direito a receber mensalmente o valor do benefício de acordo com a composição familiar e a renda per capita. Esse valor pode variar de acordo com o número de filhos, a idade de cada um deles e a renda familiar.

Conclusão

O Bolsa Família é um programa essencial para a promoção da inclusão social e para o combate à pobreza e à desigualdade no Brasil. Por isso, é importante que as famílias que têm direito ao benefício se cadastrem e façam a atualização de seus dados. Garantindo assim, o recebimento regular do valor do benefício e dos extras que estão disponíveis pelo programa.

Além disso, é importante que o Governo Federal invista em políticas públicas que estimulem a geração de emprego e renda. E que promovam a educação e a capacitação profissional, para que as famílias beneficiárias do Bolsa Família possam ter condições de sair da situação de vulnerabilidade e conquistar uma vida mais digna e próspera.

Por fim, o extra de R$150 do Bolsa Família é uma medida importante para ajudar as famílias a enfrentarem as dificuldades e possuem crianças pequenas em casa.