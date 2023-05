Verifique se Você Tem Direito ao Recebimento do PIS/PASEP na Segunda-Feira (15).

Começa a ser pago, nessa próxima segunda-feira de maio, 15, o quarto lote do benefício. Por isso, muitos trabalhadores tem se questionado sobre quem tem direito ao pagamento do PIS/PASEP nesse grupo de beneficiários.

Afinal, serão milhares de brasileiros que terão direito ao saque, pertencentes a quatro grupos diferentes. No caso do PIS, onde das datas são definidas pelo mês do aniversário de cada um, serão contemplados aqueles que nasceram em julho e agosto.

Já no caso dos servidores públicos, cujo calendário é definido pelo número final da inscrição do NIS, os trabalhadores que receberão os pagamentos são aqueles com os números 4 e 5, no final do código do documento.

Vem conferir com a gente tudo o que você precisa saber sobre o PIS/PASEP, consultar os requisitos, valores, dentre outras informações importantes.

Quem terá direito ao pagamento do PIS/PASEP a partir de segunda-feira (15)?

De uma forma geral, para se ter direito ao pagamento do PIS/PASEP em 2023 é necessário cumprir alguns requisitos estipulados pelo programa:

Primeiramente, você deve estar inscrito no programa PIS/PASEP ou ter seu primeiro emprego registrado no CNIS há pelo menos cinco anos;

Ter recebido remuneração mensal média de até 2 (dois) salários-mínimos durante o período trabalhado;

Ter trabalhado em uma atividade remunerada por pelo menos 30 dias ao longo do ano-base referido, podendo ser de forma consecutiva ou não;

Ter seus empregatícios corretamente reportados pelo empregador (seja uma empresa ou órgão governamental) na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) ou no eSocial, referente ao ano-base de 2021.

Agora que você já conferiu os critérios gerais, é importante saber que os pagamentos desse benefício seguem um calendário oficial que é divulgado anualmente. No caso do PIS, como foi dito anteriormente, as datas são estipuladas a partir dos mês de aniversário do beneficiário.

Enquanto no Pasep, é considerado o último dígito do NIS – Número de identificação social. Portanto, existem grupos específicos que irão receber esse repasse nessa segunda-feira (15).

Confira os calendários com datas oficiais divulgados pelo ministério da Cidadania:

Calendário PIS 2023

NASCIDO EM RECEBEM A PARTIR DE RECEBEM ATÉ JANEIRO 15/02/2023 28/12/2023 FEVEREIRO 15/02/2023 28/12/2023 MARÇO 15/03/2023 28/12/2023 ABRIL 15/03/2023 28/12/2023 MAIO 17/04/2023 28/12/2023 JUNHO 17/04/2023 28/12/2023 JULHO 15/05/2023 28/12/2023 AGOSTO 15/05/2023 28/12/2023 SETEMBRO 15/06/2023 28/12/2023 OUTUBRO 15/06/2023 28/12/2023 NOVEMBRO 17/07/2023 28/12/2023 DEZEMBRO 17/07/2023 28/12/2023



Calendário Pasep 2023

FINAL DA INSCRIÇÃO RECEBEM A PARTIR DE RECEBEM ATÉ PARTIR DE 0 15/02/2023 28/12/2023 1 15/03/2023 28/12/2023 2 17/04/2023 28/12/2023 3 17/04/2023 28/12/2023 4 15/05/2023 28/12/2023 5 15/05/2023 28/12/2023 6 15/06/2023 28/12/2023 7 15/06/2023 28/12/2023 8 17/07/2023 28/12/2023 9 17/07/2023 28/12/2023

Como saber o valor que vou receber de abono salarial?

Em primeiro lugar, você precisa saber que, o valor referente ao abono salarial, referente ao pagamento do PIS/PASEP é proporcional aos meses trabalhados no ano-base, que geralmente corresponde ao ano anterior ao pagamento do benefício. Todavia, nesse caso específico, o ano considerado é 2021.

Essa mudança ocorreu por causa da grande crise econômica que o país sofreu nos últimos anos por causa da pandemia Covid-19. Assim, os pagamentos sofreram atrasos. Também se considera nesse cenário o grande aumento do desemprego.

Também devemos considerar que recentemente o salário mínimo sofreu um reajuste e agora foi definido como R$ 1320,00.

Tendo em mente que o valor máximo do benefício é o equivalente a um salário mínimo vigente, quem pode receber o repasse integral são apenas aqueles que trabalharam durante todo o ano em 2021, isto é 12/12.

Contudo, se não for o seu caso, a quantia a ser recebida é calculada, como já mencionamos, de acordo com os meses trabalhados com registro na sua CTPS. Você pode conferir abaixo a tabela de valores para se certificar sobre quanto irá receber.

TABELA DE VALORES DO PIS/PASEP

Meses trabalhados Valor do abono (em reais) 1 110 2 220 3 330 4 440 5 550 6 660 7 770 8 880 9 990 10 1.100 11 1.210 12 1.320

Por fim, vale destacar ainda que os pagamentos são realizados por instituições financeiras diferentes para cada benefício. Enquanto a Caixa Econômica Federal administra e realiza os pagamentos do PIS, o Banco do Brasil é responsável pelos repasses do Pasep.

Observações:

Para o PIS, os saldos são disponibilizados diretamente na sua conta corrente ou poupança, se você é cliente da Caixa. Por outro lado, se você não é cliente do banco, o dinheiro será depositado na sua conta poupança digital e você precisará movimentá-lo através do aplicativo Caixa Tem.

Contudo, se não for possível nenhuma das opções mencionadas acimam, o abono salarial pode ser sacado pelo trabalhador com o Cartão do Cidadão e senha em terminais de autoatendimento, casas lotéricas, correspondentes Caixa Aqui e agências.

No caso do Pasep, o servidor tem algumas opções também:

Primeiramente, você pode transferir o dinheiro para uma conta de mesma titularidade em outra instituição financeira, usando os terminais de autoatendimento do Banco do Brasil ou o site www.bb.com.br/pasep.

Outra opção é simplesmente sacar o dinheiro diretamente nos caixas das agências do Banco do Brasil.

Finalmente, se nenhuma dessas opções foi realizada, é necessário que o beneficiário compareça a uma agência do Banco do Brasil, portando um documento de identificação válido.

Além disso, informações adicionais sobre esse processo podem ser obtidas através do telefone 0800-729 00 01.