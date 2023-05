Veronika Rajek esquece Tom Brady para festejar com lenda da NBA e participar de evento de F1

Veronika Rajekuma modelo eslovena que afirma ser Tom Bradymaior fã de, aparentemente se esqueceu do aposentado NFL quarterback por um momento para festejar com um NBA lenda e participar deste fim de semana Fórmula 1 evento.

Rajek, 27, exibiu sua roupa deslumbrante para o primeiro dia do Grande Prêmio de Miami 2023 na sexta. Seu top de biquíni jeans, juntamente com Daisy Dukes, certamente causará sensação no caso da F1.

Veronika Rajek lança incrível ‘triplo’ em treino de basquete

O primeiro dia do GP de Miami viu os pilotos realizarem duas sessões de treinos antes da rodada de qualificação de sábado e da corrida de domingo.

Rajek se tornou popular na grande mídia quando Brady estava passando por seu divórcio com Gisele Bündchen.

Brady, 45, já foi romanticamente ligado a várias celebridades e Rajek estava entre os primeiros. Ela recebeu reação por “flertar” com o ex Tampa Bay Buccaneers QB e ainda não abordou o assunto, mas diminuiu seu amor por TB12.

Veronika Rajek conhece Shaquille O’Neal

Agora, Rajek estava jorrando Los Angeles Lakers lenda Shaquille O’Neala quem ela conheceu na quinta-feira no hotel Four Seasons em Seaside, Flórida.

Ela compartilhou a interação no IG, chamando Shaq de “humilde, inspirador, gentil, trabalhador” e “um modelo para a vida”.

O evento, co-organizado no clube de surf por Grupo de Marcas Autênticas — da qual Shaq é acionista independente — foi Esportes ilustradosFesta do Grande Prêmio.

Rajek também tirou uma foto com Cleveland Browns ponta apertada David Njoku no E festa.