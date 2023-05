Verstappen sobrevive à chuva para vencer Alonso e conquistar a glória no Grande Prêmio de Mônaco

ADepois de conquistar a pole position no sábado, Max Verstappen manteve o primeiro lugar para vencer o Grande Prêmio de Mônaco no domingo, terminando à frente de Fernando Alonso e com Esteban Ocon terminando no pódio.

O holandês largou perfeitamente à frente do espanhol e caminhava rumo à vitória, mas alguma chuva no final da corrida tornou as coisas interessantes.

Alonso perdeu muito tempo quando sua equipe jogou os dados e o manteve com pneus de seco nas primeiras gotas, mas ele teve que voltar aos boxes para intermediários assim que a chuva caiu mais forte.

Embora Verstappen roçou a parede algumas vezes durante as condições de chuva, ele manteve a calma e terminou 28 segundos à frente do Aston Martin.

Isso significa Verstappen aumenta a liderança do campeonato em mais 25 pontos, dado que o seu Red Bull companheiro de equipe Sérgio Perez só conseguiu recuperar para 16º depois de largar no final da grelha.

Um pódio no Grande Prêmio de Mônaco para Esteban Ocon

Enquanto isso, Esteban Ocon conquistou o terceiro pódio de sua carreira na Fórmula 1, tendo se saído bem nas partes seca e molhada da corrida.

Ele foi seguido pelos dois Mercedes de Lewis hamilton e George Russelcom o último mantendo-se em quinto, apesar de ter uma penalidade de cinco segundos.

Resultados completos do Grande Prêmio de Mônaco de 2023