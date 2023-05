Vestido de Princesa Leia de Carrie Fisher em ‘Star Wars’ vai a leilão por US$ 1 milhão

Carrie Fisher os fãs agora têm uma chance de uma peça icônica da história de “Guerra nas Estrelas”… O vestido da princesa Leia está em disputa, mas será preciso muito mais do que a ajuda de Obi-Wan para pegá-lo!

O traje único chegou ao leilão em Leilão Propstore. Foi usado pela falecida atriz no filme OG de 1977, “Star Wars: Episódio IV – Uma Nova Esperança”… e a casa de leilões estima que vai render entre US$ 1 milhão e US$ 2 milhões.