Veterano do UFC, Felipe Colares morre aos 29 anos após ser atropelado por ônibus

Felipe Colares has died.

O ex-lutador do UFC tinha 29 anos.

O MMA Fighting confirmou a notícia nesta segunda-feira.

Colares foi atropelado por um ônibus na manhã de segunda-feira, quando voltava de um treino no Rio de Janeiro, Brasil. O lutador de MMA foi levado ao Hospital Rocha Faria, em Campo Grande, mas morreu antes de chegar ao hospital, disse ao Combate o seu técnico Rodrigo Babi.

O ex-campeão dos penas do Jungle Fight foi 2-4 no UFC entre 2019 e 2022, vencendo Domingo Pilarte e Luke Sanders. Ele deixou a empresa após derrotas para Chris Gutierrez e Chase Hooper.

“Cabocão” competiu pela primeira vez desde sua saída do UFC em fevereiro passado sob a bandeira do Ares FC, oito meses após o nascimento de seu primeiro filho, Rhavi, e finalizou Alioune Nahaye em Paris, na França, para melhorar para 11-4 no MMA .