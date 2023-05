Vídeo: Aljamain Sterling e Henry Cejudo se enfrentam durante confronto final do UFC 288

Aljamain Sterling e Henry Cejudo tiveram que se separar depois que a conversa pré-luta transbordou em um intenso confronto final na sexta-feira antes do UFC 288.

Sterling defende seu cinturão peso-galo contra Cejudo, que volta à ação pela primeira vez em mais de três anos, na luta principal do pay-per-view de sábado no Prudential Center em Newark, NJ

Com o presidente do UFC Dana White no meio, Sterling e Cejudo trocaram insultos e previsões de luta na pesagem cerimonial do UFC 288. O campeão colocou os dedos no rosto de Cejudo antes que o desafiante afastasse a mão, o que levou Sterling a dar um empurrão rápido antes de serem separados.

Falando com Joe Rogan, Cejudo disse à multidão de Newark seus planos de comer em uma pizzaria local em preparação para uma refeição diferente no sábado.

“Amanhã à noite vou comer frango condimentado jamaicano”, disse Cejudo. “Fique atento e novo.”

Com a vitória, Sterling se tornaria o primeiro peso-galo a defender seu título três vezes consecutivas, e previu que vai gravar seu nome na história do UFC.

“Amanhã à noite, vou esmagar esse cara, ‘triplo zero'”, disse Sterling. “’Triple-zero’ vai cair amanhã à noite. estou fazendo história [as a] tricampeão aqui na Costa Leste, querida.

“Aumente a merda, vamos lá.”