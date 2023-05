Vídeo: Assista à reação de Conor McGregor à derrota de Katie Taylor

Conor McGregor não tinha nada além de amor por Katie Taylor depois que ela sofreu a primeira derrota de sua carreira no sábado.

A estrela do UFC estava ao lado do ringue na 3Arena em Dublin, na Irlanda, para apoiar Taylor, sua companheira de Dublin, enquanto ela tentava se tornar uma campeã indiscutível em duas divisões. Taylor entrou no duelo de sábado com Chantelle Cameron como campeã mundial dos leves, mas acabou perdendo a decisão por maioria para Cameron, a atual campeã dos meio-médios.

Com a derrota, Taylor caiu para 22-1 em sua carreira profissional.

McGregor ficou do lado de fora do ringue quando a decisão foi anunciada, esperando que os scorecards se inclinassem para Taylor após 10 rodadas intensas e competitivas, mas ele ficou desapontado.

Assista à reação de McGregor abaixo.

“Outra luta incrível para você”, McGregor podia ser ouvido dizendo a Taylor. “Outro dia, outro dia para Katie Tay. Te amo demais, te amo.”

McGregor há muito apoia Taylor e já havia discutido o desejo de se envolver em uma luta entre Taylor e Amanda Serrano no Croke Park, em Dublin. Taylor e Serrano eventualmente lutaram no Madison Square Garden em Nova York, onde Taylor derrotou Serrano por decisão dividida.