Vídeo chocante de um sofá voando pelo céu de Ancara no meio de uma tempestade

EUNos últimos dias, algumas cidades ao redor do mundo vêm enfrentando problemas relacionados ao clima. Um dos países mais afetados é Turquia e, mais especificamente, sua capital, Ancara. Em meio ao caos gerado pela tempestade que assola a região, viralizou um vídeo no qual um sofá pode ser visto voando entre os vários prédios.

Moradores da capital compartilharam um vídeo que viralizou nas redes sociais. Nele, um objeto estranho pode ser visto voando de um dos prédios próximos, 21 andares de altura, e começa a sobrevoar a área. A certa altura, você pode ver que na verdade é um sofá e começa a descer rapidamente.

O incrível sofá voando sobre Ancara

Aos poucos, em meio a rajadas de até 80 quilômetros por hora, segundo a mídia local, o sofá cai e cai no jardim de uma casa próxima. Felizmente, não houve vítimas, pois não havia ninguém fora da casa no momento.

Enquanto isso, o gabinete do governador de Ancara informou que fortes tempestades estavam ocorrendo na região, juntamente com chuva persistente. “Chuva forte começou em Ancara. Todas as nossas equipes relevantes estão em alerta, com 1.221 veículos e 2.565 pessoas, intervindo constantemente nos efeitos negativos da chuva”, disse Mansur Yavas, prefeito da cidade.

No entanto, a visão de um sofá voando e girando no ar da capital da Turquia viverá muito na memória dos habitantes locais. Uma visão rara, que certamente não acontece todos os dias.