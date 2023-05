Vídeo: Conor McGregor fica violento com Michael Chandler durante confronto direto no TUF 31

Conor McGregor não é estranho a confrontos intensos com oponentes e isso não foi diferente quando ele encarou Michael Chandler pela primeira vez durante as filmagens de The Ultimate Fighter 31.

Na primeira filmagem da próxima temporada, que estreia na ESPN na terça-feira, 30 de maio, McGregor é visto empurrando Chandler durante um momento intenso entre os treinadores quando eles ficaram cara a cara na jaula.

O breve clipe mostrou vislumbres da próxima temporada, onde McGregor retornará para treinar o reality show pela segunda vez, depois de ingressar na série logo após se tornar o campeão interino dos penas do UFC pela primeira vez em 2015.

Naquela ocasião, McGregor estava treinando ao lado de Urijah Faber, mas eles nunca foram escalados para lutar um contra o outro, então definitivamente há uma energia diferente agora que ele está enfrentando um oponente em Chandler. McGregor também retornará à ação depois de sofrer uma fratura devastadora na perna em sua última partida contra Dustin Poirier em 2021.

McGregor e Chandler vão treinar equipes de pesos-galos e leves com uma mistura de veteranos e candidatos promissores fornecendo a lista para as equipes.

A próxima temporada vai até 15 de agosto, com McGregor e Chandler se enfrentando no octógono, embora ainda não haja data marcada para a luta.

McGregor ainda precisa passar por seis meses de testes de drogas sob a política antidoping do UFC antes de poder lutar e, desde a última atualização publicada em 5 de maio, o ex-campeão de duas divisões do UFC ainda não foi testado em 2023.