Vídeo: Conor McGregor zomba da derrota de Henry Cejudo no UFC 288, Cejudo responde

Conor McGregor tem pouca simpatia por Henry Cejudo.

Cejudo, ex-campeão de duas divisões e medalhista de ouro olímpico, voltou de uma aposentadoria de três anos no UFC 288 no sábado, onde quase não conquistou o ouro do UFC novamente ao cair por divisão dividida para o rei peso galo Aljamain Sterling no evento principal .

Imediatamente após o veredicto, vários lutadores avaliaram a tensa batalha de cinco assaltos, incluindo McGregor. No modo clássico de troll da mídia social, McGregor elogiou Sterling e também disparou várias vezes contra Cejudo em um tweet excluído.

@TheNotoriousMMA, Twitter

Dinheiro mais fácil que já ganhei. Nem um arranhão em Aljo! Parabéns Funkmaster! O bom lutador é o Henry, mas dê um tempo com essas agendas o tempo todo. O cara tem menos de 20 lutas na carreira. Suas pequenas fintas e tudo ahaha omg, por favor, me ensine o mentor lol. Fez espacates como uma stripper e foi despejado de bunda que ele fez hahaha oh senhor é gostoso.

McGregor acompanhou esses insultos com um vídeo (também excluído posteriormente) zombando do desempenho de Cejudo e oferecendo alguns conselhos de treinamento irônicos.

Assista ao clipe abaixo (h/t @XcellentMMA).

Cejudo respondeu aos comentários de McGregor na coletiva de imprensa pós-luta da noite.

“Conor McGregor não tem merda nenhuma no meu currículo, é tudo o que tenho a dizer”, disse Cejudo. “Ele foi parado depois de uma dispensa de três anos. O que pude fazer e competir e ouvir as vaias da torcida depois que anunciaram o vencedor, isso diz muito para mim. Mas ainda há níveis e ainda sei que posso melhorar também.

“Tudo bem. Traga o ódio, talvez isso me motive. Eu não sou um desses caras – Sim, estou um pouco chateado porque odeio perder, mas adoro isso. Eu amo isso. Então, obrigado, Conor.”