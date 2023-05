Vídeo da Gamebred Bare Knuckle 4: Roy Nelson derrapa em 5 lutas e nocauteia Dillon Cleckler

Roy Nelson teve uma performance vintage no Gamebred Bare Knuckle 4, derrotando Dillon Cleckler no evento principal do evento de sexta-feira.

Nelson levou muitos castigos para chegar ao final, mas sua mão direita arrancou as pernas de Cleckler debaixo dele. Com um tiro de acompanhamento, a luta foi encerrada na marca de 3:24 do primeiro round.

Abaixo está o acabamento capturado por @Grabaka_Hitman.

Foi a primeira vitória de Nelson em seis anos e seis lutas; desde a decisão de 2017 sobre Jay Ayala, ele não levantava a mão. E por um tempo, parecia que “Big Country” não iria derrapar. Cleckler carregava velocidade superior e repetidamente quebrou Nelson com ataques de socos mais nítidos e diversos. O poder de Nelson foi minado por tiros bem telegrafados, e ele cambaleou após receber vários socos fortes.

Então ele voltou no tempo, mostrando ao mundo do MMA mais uma vez que ele nunca pode ser contado fora de uma luta. Cleckler sofreu a segunda derrota em sua carreira de seis lutas sem luvas.