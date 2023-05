Vídeo da pesagem de Canelo Alvarez x John Ryder

Na pesagem de Canelo x Ryder, sexta-feira, Canelo Alvarez e John Ryder subirão na balança, e o MMA Fighting terá o vídeo ao vivo.

Canelo Alvarez e John Ryder se enfrentam com WBA, WBC, IBF, WBO e O anel títulos dos supermédios em jogo no sábado, no Estadio Akron, em Guadalajara, México.

Na luta principal, Canelo Alvarez e John Ryder terão que bater o limite dos supermédios de 168 libras.

A pesagem de Canelo x Ryder está prevista para começar às 15h ET acima.

Confira os resultados da pesagem de Canelo x Ryder abaixo.

Cartão Principal (DAZN PPV às 19:00 ET)

Canelo Alvarez (168) vs. John Ryder (168)

Júlio César Martinez (112) vs. Ronaldo Batista (112)

Oleksandr Gvozdyk vs. Ricards Bolotniks

Gabriel Gollaz Valenzuela (139) vs. Steve Spark (140)

Card Preliminar

Nathan Devon Rodriguez x Alexander Mejia

Bek Nurmaganbet vs. Argenis España

Lawrence King x Elio German Rafael

Johansen Álvarez Suárez vs. Johan Rodríguez Arreguin

Abilkhan Amankul vs. Abilkhan Amankul Pombas de Jesus Moroyoqui

Carlos Emiliano Rojo vs. Fabiano Trejo Rivera

Jesus Larios vs. Alejandro Curiel