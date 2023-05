Vídeo da pesagem do UFC 288 – MMA Fighting

Na pesagem oficial do UFC 288, todos os 26 lutadores do card de sábado subirão na balança na manhã de sexta-feira, e o MMA Fighting terá um vídeo ao vivo acima.

No evento principal, o campeão peso galo do UFC Aljamain Sterling e o ex-campeão de duas divisões Henry Cejudo não podem pesar mais de 135 libras, o máximo permitido para a luta pelo título do peso galo.

A pesagem oficial do UFC 288 começará às 9h ET, e o vídeo está acima.

A pesagem cerimonial do UFC 288 acontecerá às 16h ET, e o vídeo está abaixo.

Assista ao vivo aqui

Confira abaixo os resultados da pesagem do UFC 288.

Cartão Principal (ESPN+ PPV às 22:00 ET)

Aljamain Sterling x Henry Cejudo

Belal Muhammad x Gilbert Burns

Jéssica Andrade x Yan Xiaonan

Movsar Evloev x Diego Lopes

Kron Gracie vs. Charles Jourdain

Preliminary Card (ESPN+ às 20:00 ET)

Drew Dober vs. Matt Frevola

Kennedy Nzechukwu x Devin Clark

Khaos Williams x Rolando Bedoya

Marina Rodrigues vs. virna jandiroba

Early Prelims (ESPN+, UFC Fight Pass às ​​18h ET)

Braxton Smith contra Parker Porter

Phil Hawes x Ikram Aliskerov

Rafael Ramos Estevam vs. Zhalgas Zhumagulov

Joseph Holmes x Cláudio Ribeiro