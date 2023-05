Vídeo da pesagem do UFC Charlotte – MMA Fighting

Na pesagem do UFC Charlotte, todos os 24 lutadores do card de sábado em Charlotte, Carolina do Norte, subirão na balança na sexta-feira. Assista a uma transmissão ao vivo das pesagens oficiais, cortesia de Ag. Lutar.

Na luta principal, Jairzinho Rozenstruik e Jailton Almeida podem pesar no máximo 120 quilos, o máximo permitido para a luta fora do título dos pesados.

A pesagem oficial do UFC Charlotte está prevista para começar às 9h ET. Veja os destaques das duas principais lutas abaixo.

As pesagens cerimoniais estão marcadas para começar às 16:00 ET. Assista ao vídeo ao vivo aqui.

Confira abaixo os resultados da pesagem do UFC Charlotte.

Cartão principal (ABC e ESPN+ às 15h ET)

Jairzinho Rozenstruik (265) vs. Jailton Almeida (231)

Anthony Smith (205,5) vs. Johnny Walker (205,5)

Daniel Rodrigues vs. Ian Machado Garry

Carlos Ulberg (204,5) vs. Ihor Potiéria (204.5)

Tim Means (170,5) contra Alex Morono (169,5)

Preliminary Card (ESPN e ESPN+ às 11h30 ET)

Matt Brown (170) vs. Court McGee (170,5)

Karl Williams (239,5) contra Chase Sherman

Cody Stamann (139) vs. Douglas Silva de Andrade (139,5) – 140 libras catchweight

Natan Levy x Pete Rodriguez — cancelado*

Ji Yeon Kim (126) vs. Mandy Bohm (126)

Bryan Battle vs. Gabe Green (170,5)

Jessica-Rose Clark (135.5) vs. Tainara Lisboa (134)

*O UFC anunciou que a luta no peso leve entre Natan Levy e Pete Rodriguez está fora do card de sábado devido a problemas de controle de peso do lado de Rodriguez