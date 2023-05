Vídeo da pesagem do UFC Vegas 73

Na pesagem do UFC Vegas 73, todos os 24 lutadores do card de sábado em Las Vegas subirão na balança na sexta-feira. Assista a uma transmissão ao vivo das pesagens oficiais acima, cortesia de Ag. Lutar.

No evento principal, Mackenzie Dern e Angela Hill não podem pesar mais de 116 libras, o máximo permitido para a luta fora do título do peso palha.

A pesagem oficial do UFC Vegas 73 está prevista para começar às 12h ET.

Confira abaixo os resultados da pesagem do UFC Vegas 73.

Cartão Principal (ESPN+ às 19:00 ET)

Mackenzie Dern x Angela Hill

Edmen Shahbazyan x Anthony Hernandez

Emily Ducote contra Loopy Godinez

Andre Fialho vs. Joaquin Buckley

Diego Ferreira x Michael Johnson

Preliminary Card (ESPN+ às 16:00 ET)

Maheshate vs. Viacheslav Borshchev

Karolina Kowalkiewicz x Vanessa Demopoulos

Orion Cosce x Gilbert Urbina

Ilir Latifi vs. Rodrigo Nascimento

Chase Hooper contra Nick Fiore

Natália Silva x Vitória Leonardo

Takashi Sato vs. Themba Gorimbo