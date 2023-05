Assista ao vídeo de pesagem de KSI x Joe Fournier para as pesagens oficiais do cartão Misfits Boxing 7 no sábado à tarde.

KSI e Fournier se enfrentam em uma luta de exibição pelo título cruiserweight dos Misfits da KSI na OVO Arena em Londres, Inglaterra. O card da luta é transmitido no DAZN pay-per-view.

A luta é a quarta luta de exibição de KSI em sua carreira no boxe. Mais recentemente, ele enfrentou FaZe Temperrr em janeiro e conquistou uma vitória por nocaute no primeiro round.

Fournier tem 9-0 como boxeador profissional e já lutou contra o ex-campeão dos pesos pesados ​​David Haye em uma exibição de 2021.

A pesagem do Misfits Boxing 7 está prevista para começar às 13h ET.

Obtenha os resultados da pesagem do Misfits Boxing 7 abaixo:

Cartão Principal (DAZN PPV às 14:00 ET)

KSI contra Joe Fournier

Deji Olatunji vs. Swarmz

Salt Papi contra Anthony Taylor

Tennessee Thresh x Paigey Cakey

ViruZz vs. DK Money

Lil Belsy vs. Lil Kymchii

Card Preliminar

WingsOfRedemption (404.3) vs. Boogie2988 (391.6)

Milho (138,5) vs. Unbaer (122,4)

Luis Nestor (199,3) vs. Callum King (213,4)

Zuckles (170,85) vs. TBD