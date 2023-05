Vídeo do ONE Championship: Sage Northcutt surpreende com vitória por finalização no primeiro round

“Super” Sage Northcutt tem habilidades de finalização.

Em sua primeira luta em quase quatro anos, o chamativo atacante Northcutt tirou um novo truque de seu chapéu, finalizando Ahmed Mujtaba com um gancho de calcanhar apenas 39 segundos após o encontro no ONE Championship Fight Night 10: Johnson vs. Moraes.

Northcutt mal havia começado a se levantar quando Mujtaba empurrou um jab e o levou para a tela, onde iniciou o processo de avanço da posição. Antes de ter chance, Northcutt atacou as pernas, rolou para a finalização e finalizou.

Confira o vídeo abaixo.

Foi uma virada chocante para o lutador de 27 anos, cuja última aparição no ringue ONE terminou com uma série brutal de lesões no rosto – cortesia de um soco do muito mais pesado Cosmo Alexandre – que o manteve fora do esporte por anos. Os atrasos da pandemia o impediram de retornar até que o ONE decidiu fazer sua primeira incursão em solo americano.

Foi um grande retorno para o ex-garoto-propaganda do UFC, que voltou à coluna de vitórias e melhorou seu recorde de MMA para 12-3 como profissional. Por seu problema, ele foi premiado no cage com um bônus pós-luta de $ 50.000.