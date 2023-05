Vídeo do UFC 288: Ikram Aliskerov aplica flatline em Phil Hawes em primeiro lugar e desafia Bo Nickal

O veterano do UFC, Phil Hawes, novamente parecia muito bom – até ser pego com um chute certeiro no queixo, desta vez pelo estreante do Daguestão Ikram Aliskerov no UFC 288.

Hawes estava vencendo Aliskerov com o soco, acertando repetidamente um gancho de direita e acertando o corpo com chutes. Em seguida, ele mergulhou de cabeça em um chute, e sua resposta rígida previu um nocaute rápido da mão direita na marca de 2:10 do primeiro round.

Confira o acabamento brutal abaixo.

Depois disso, Aliskerov deu sua chance contra outro veterano da Contender Series, o campeão de wrestling da NCAA que virou lutador Bo Nickal, ignorando o cartão amarelo de Nickal contra Tresean Gore no UFC 290. O último revés de Aliskerov veio com 280 libras contra Khamzat Chimaev, que o nocauteou sob o comando de Bandeira corajosa do FC.

Aliskerov ampliou sua atual sequência de vitórias para seis lutas no octógono e no circuito internacional, enquanto Hawes sofre sua terceira derrota por nocaute em quatro lutas. Das sete participações do americano no UFC, todas, exceto duas, terminaram por nocaute.