Vídeo do UFC 288: Kennedy Nzechukwu coloca Devin Clark para dormir em segundo

Depois de receber uma tempestade de cotoveladas brutais no final do primeiro round, Devin Clark não queria nada além de derrubar Kennedy Nzechukwu. Em vez disso, acabou cochilando na tela.

Uma guilhotina em pé prendeu Clark e, após um longo aperto, ele caiu inconsciente no chão quando o árbitro interveio na marca de 2:28 do segundo round nas eliminatórias do UFC 288.

Aqui está o acabamento.

Clark não escondeu sua intenção de lutar desde o início, agarrando uma única perna e levando Nzechukwu até a cerca. Ele imediatamente lutou com a defesa de queda de Nzechukwu, que incluía cotovelos perto da cabeça e uma joelhada no clinch.

Forçado a buscar outros caminhos, Clark acertou uma esquerda reta que parou Nzechukwu em seu caminho, abrindo caminho para um enxame que incluiu uma rajada de cotovelos. Mas Nzechukwu encobriu bem e evitou o pior, e então ele respondeu com seu próprio ataque que deixou Clark visivelmente ferido.

A luta quase imediatamente voltou para a cerca no início do segundo, e Nzechukwu mais uma vez se saiu melhor no clinch com joelhadas no corpo e cotoveladas para dentro. Assim que conseguiu espaço, Clark tentou novamente levar a luta para baixo – e acabou pagando o preço final.

Nzechukwu já conquistou três vitórias consecutivas após paralisações sobre Ion Cutelaba e Karl Roberson, enquanto Clark continua oscilando entre vitórias e derrotas após uma decisão sobre Da Un Jung em sua luta anterior.