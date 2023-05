Vídeo do UFC Charlotte: Matt Brown marca nocaute devastador para finalizar Court McGee e empata recorde de todos os tempos do UFC

Matt Brown acrescentou outro nocaute no carretel de destaque ao seu currículo com uma finalização devastadora no primeiro round para despachar Court McGee no UFC Charlotte.

Bastou uma mão direita oportuna de Brown que acertou McGee e o mandou para a tela com o árbitro Dan Miragliotta parando a luta com o final chegando aos 4:09 do primeiro round. A finalização empata Brown com Derrick Lewis pelo maior número de nocautes na história do UFC, com 13 no total, e ele estende seu recorde de nocautes nos meio-médios com 15 dentro do octógono.

“Você pode fazer qualquer coisa que quiser”, disse Brown após sua última vitória. “Minha mente permanece com um único propósito. Não há nada que eu ame mais do que estar aqui.

“Olha, eu ainda tenho. Eu empatei o recorde de nocautes, não tenho o recorde de nocautes. Devo voltar e obter o recorde de nocaute é a questão agora!

Desde o início da luta, Brown estava tentando definir seus socos com uma série de chutes nas pernas acertados em McGee, que estava determinado a diminuir a distância e anular a força que vinha do nativo de Ohio.

A estratégia de McGee funcionou bem por um momento depois que ele pressionou Brown contra a gaiola e conseguiu uma breve queda, embora ele simplesmente não conseguisse manter o controle. Brown finalmente conseguiu se libertar com os lutadores se redefinindo no centro da jaula.

Foi quando McGee entrou em outra combinação e Brown contra-atacou com seu gancho de direita que acertou o queixo para enviar seu oponente para a tela em uma pilha. Ficou claro que McGee não estava se levantando novamente, e foi quando Miragliotta desistiu da luta com Brown iniciando sua comemoração.

Aos 42 anos, Brown era o lutador mais velho competindo no UFC Charlotte, mas parecia que ainda tinha muitos nocautes pela frente antes de sua carreira terminar, especialmente após sua última finalização no sábado.