Vídeo do UFC Vegas 73: Golpe de direita violento de Diego Ferreira deixa Michael Johnson inconsciente

As coisas não pareciam começar bem para Diego Ferreira em sua primeira aparição no UFC desde dezembro de 2021, mas ele compensou o tempo perdido com uma indicação certeira a Nocaute do Ano no segundo round.

Ferreira enfrentou o também veterano do UFC Michael Johnson na abertura do card principal dos leves do UFC Vegas 73 no sábado, no APEX. Depois que Johnson obteve sucesso no primeiro round, e na maior parte do segundo, Ferreira acertou uma das direitas mais limpas que você já viu para nocautear Johnson completamente.

Confira o vídeo do nocaute feroz no vídeo abaixo.

O momento da paralisação chegou às 1:50 do segundo round, e quando Joe Martinez fez o anúncio oficial, Johnson não estava no octógono.

A finalização brutal não poderia ter vindo em melhor momento para Ferreira, que quebrou uma derrapagem de três lutas e conquistou sua primeira vitória no UFC desde que finalizou Anthony Pettis no UFC 246 em janeiro de 2020. Antes de sábado, Ferreira desistiu da decisão de Beneil Dariush, e foi finalizado em lutas consecutivas por Gregor Gillespie e Mateusz Gamrot.

Johnson entrou na luta com vitórias em duas de suas últimas três, mas agora inverteu as derrotas e venceu em suas cinco partidas mais recentes.