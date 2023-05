Vídeo: fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, conquista medalhas na primeira competição de jiu-jítsu brasileiro

O fundador do Facebook e chefe da Meta, Mark Zuckerberg, levou seus talentos para os tatames no fim de semana passado para participar de sua primeira competição de grappling depois de começar a treinar jiu-jitsu brasileiro.

O bilionário da tecnologia de 38 anos divulgou suas medalhas de ouro e prata no Instagram e no Facebook depois de se testar contra outros competidores na parada do BJJ Tour perto do Vale do Silício, na Califórnia.

“Competi no meu primeiro torneio de jiu jitsu e ganhei algumas medalhas para a equipe Guerrilla Jiu Jitsu”, escreveu Zuckerberg. “Obrigado a Dave Camarillo, Khai Wu e James Terry por me treinarem.”

Camarillo deve ser um nome familiar para os fãs de MMA depois que ele foi o principal treinador de jiu-jitsu brasileiro na American Kickboxing Academy por vários anos, enquanto trabalhava com lutadores como Josh Koscheck, Mike Swick e Jon Fitch.

Zuckerberg se interessou pelo jiu-jitsu brasileiro durante a pandemia global e continuou a treinar e aprender como um hobby, que ele usou bem durante o torneio de grappling.

Em uma das fotos que Zuckerberg postou, ele trocou o tradicional kimono por um short, que aparentemente foi presenteado pelo campeão dos penas do UFC, Alexander Volkanovski. Nos comentários de seu post, Volkanovski chamou Zuckergerg de “lenda”, acrescentando “amo os shorts”.

Zuckerberg respondeu agradecendo a Volkanovski pelo presente e dizendo “quando o lutador peso por peso nº 1 do mundo te der shorts, você os usa!”

Vários outros lutadores, incluindo Israel Adesanya, Merab Dvalishvili e Brandon Moreno, também parabenizaram Zuckerberg pelo trabalho bem feito, com alguns lutadores até se oferecendo para trabalhar com ele no futuro.

Com base nesses tipos de oportunidades, juntamente com seu desempenho vencedor de medalhas em seu primeiro torneio de grappling, Zuckerberg aparentemente encontrou um novo projeto de paixão fora do Metaverso.