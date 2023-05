Vídeo: Ivan Emelianenko, irmão caçula de Fedor, estreia no MMA aos 35 anos

O irmão mais novo Emelianenko juntou-se aos negócios da família.

Décadas depois que seus irmãos construíram seus nomes no MMA, Ivan Emelianenko (1-0) fez sua estreia profissional no MMA na sexta-feira, vencendo na decisão unânime o ex-campeão russo de judô Alexei Ledenev (0-2) em uma disputa de regras especiais como parte de um Evento REN TV Fight Club no Dynamo Volleyball Arena em Moscou.

Emelianenko, 35, é o irmão mais novo da lenda dos pesos pesados ​​Fedor Emelianenko, 46, e do ex-participante do Pride FC, Aleksander Emelianenko, 41.

Confira abaixo os destaques da estreia profissional do irmão Emelianenko no MMA.

O vídeo completo da luta de Emelianenko x Ledenev pode ser assistido acima.

Ivan Emelianenko derrotou. Alexei Ledenev por decisão unânime. Estreia de sucesso no MMA para o misterioso terceiro irmão Emelianenko. pic.twitter.com/6vimXNRsWw — caposa (@Recorder_Hitman) 26 de maio de 2023

Acontece que o evento REN TV Fight Club foi um assunto de família.

Aleksander Emelianenko também competiu no card, conquistando uma vitória duvidosa por finalização sobre o vlogger russo Evgeny Ershov.

Os destaques dessa “vitória” e o concurso completo podem ser vistos abaixo.