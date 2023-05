Vídeo: Jake Paul e Nate Diaz têm primeiro confronto ímpar em Dallas

Jake Paul e Nate Diaz ficaram frente a frente pela primeira vez enquanto se preparavam para a luta de boxe, que acontece no dia 5 de agosto no American Airlines Center, em Dallas.

Assista ao vídeo do confronto abaixo.

Não foi exatamente o olhar mais tenso, mas estava de acordo com a sensação descontraída da coletiva de imprensa de terça-feira, quando os dois lutadores trocaram golpes verbais suaves enquanto falavam com a mídia. Quando chegou a hora de se enfrentar, Paul e Diaz pareciam se envolver em uma luta divertida, agarrando-se e batendo levemente nos braços um do outro.

Embora alguns possam ficar desapontados com a aparente falta de conflito, os fãs devem agradecer que o momento tenha acontecido quando Diaz deixou o pódio momentos antes sem explicação. Segundo o mediador Ariel Helwani, Diaz estava simplesmente saindo para ir ao banheiro. Com certeza, a estrela de longa data do UFC voltou quando era hora do confronto.

Paul parece se recuperar de sua primeira derrota no boxe depois de perder uma decisão dividida para Tommy Fury em fevereiro passado. Do outro lado, Diaz faz sua estreia no boxe profissional vindo de uma vitória por finalização sobre Tony Ferguson na luta principal do UFC 279, luta que marcou o último de seu contrato com o UFC.