Vídeo: KSI empurra Joe Fournier, modelo do Instagram Astrid Wett briga na multidão em coletiva de imprensa caótica

KSI e Joe Fournier se enfrentam em luta de boxe neste sábado, em Londres, mas a animação já começou.

Em uma coletiva de imprensa para divulgar o evento Misfits Boxing 7, KSI, Fournier e vários dos influenciadores competindo no card falaram com a mídia antes de se enfrentarem depois. Sem surpresa, a luta do evento principal gerou mais faíscas, já que KSI e Fournier primeiro ficaram cara a cara, e então KSI desequilibrou Fournier com um empurrão surpresa enquanto eles posavam para fotos.

Observe o olhar físico aqui.

A briga encerrou uma coletiva de imprensa verdadeiramente caótica que saiu dos trilhos em minutos e nunca se recuperou de verdade. O influenciador Lil Kymchii fez um discurso profano antes de ser contido pela segurança enquanto tentava correr contra Little Bellsy, Anthony Taylor se declarou o maior nome do boxe de influenciadores antes de sua luta com Salt Papi, e KSI jogou pilhas de dinheiro em Fournier para insultar seu inimigo (Taylor foi rápido em mexer e juntar todas as notas perdidas, gritando: “Isso é dinheiro de graça!”).

Até as estrelas do Misfits Boxing que não estavam programadas para o card de sábado entraram em ação quando a modelo do Instagram Astrid Wett quase roubou o show quando interrompeu a coletiva de imprensa para brigar com a também influenciadora Alexia Grace.

Misfits Boxing 7: KSI vs. Fournier vai ao ar no sábado às 14:00 ET ao vivo da OVO Arena em Londres no DAZN pay-per-view.