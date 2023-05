Vídeo: KSI oblitera Joe Fournier com nocaute polêmico e desafia Tommy Fury no Misfits Boxing 7

KSI esmagou Joe Fournier no Misfits Boxing 7, mas o golpe final foi legal?

O fundador do Misfits Boxing marcou um dos destaques mais brutais de sua breve carreira no boxe no sábado, nocauteando Fournier com uma sequência perversa no segundo round para vencer o evento principal do Misfits Boxing 7, que aconteceu na OVO Arena Wembley, em Londres.

Lutando com uma postura ampla e com as mãos para baixo, KSI primeiro balançou Fournier com um grande overhand de direita, depois fechou o show com um chute que inicialmente parecia ser uma mão direita curta, mas após a revisão do replay foi na verdade um golpe de antebraço ou cotovelo. .

Mesmo assim, o tempo oficial da paralisação foi registrado às 1h25 do segundo turno.

Assista aos destaques do nocaute controverso de KSI abaixo.

Depois disso, KSI convocou Tommy Fury para sua próxima luta, levando a um confronto dentro do ringue entre os dois boxeadores que rapidamente explodiu em um quase corpo a corpo.

“Eu quero isso. Quero fazer o que Jake Paul não conseguiu – nocautear você”, disse KSI.

“Tudo o que posso dizer é, inscreva-me. Dinheiro fácil”, respondeu Fury. “Dinheiro fácil, querida. Você vai dormir em quatro rodadas.

Confira os resultados completos do Misfits Boxing 7: KSI vs. Fouriner.