Vídeo: Logan Paul luta contra os campeões do UFC Israel Adesanya e Alexander Volkanovski

Logan Paul teve algumas rodadas de luta livre com dois dos melhores lutadores de MMA do planeta recentemente.

Na noite de terça-feira, Paul divulgou um vídeo em suas histórias no Instagram que mostrava a estrela do boxe da WWE e influenciadora rolando com o campeão dos médios do UFC Israel Adesanya e o campeão dos penas Alexander Volkanovski.

Confira o vídeo da sessão de luta abaixo, cortesia de The Mac Life.

Paul recentemente voltou a assinar com a WWE, mas expressou interesse em fazer a transição para o MMA em algum momento. Em sua aparição mais recente, Paul enfrentou o atual campeão mundial dos pesos pesados ​​da WWE, Seth Rollins, na WrestleMania em abril. O lutador de 28 anos não compete em uma luta de boxe desde que lutou contra Floyd Mayweather e empatou em uma luta de exibição em junho de 2021, enquanto seu irmão mais novo, Jake Paul, deve enfrentar Nate Diaz no ringue de boxe em agosto.

Volkanovski defenderá seu título em uma luta de unificação contra o campeão interino Yair Rodriguez na luta principal do UFC 290 em julho, enquanto Adesnaya deve ser a atração principal do UFC 293 em setembro, que marca o retorno da promoção a Sydney, na Austrália.