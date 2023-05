Vídeo: Louis Glismann entra na corrida de finalização do ano com rara omoplata invertida no OKTAGON 43

Finalizações de omoplatas invertidas não acontecem com frequência no MMA, mas aconteceu em Praga neste fim de semana para o OKTAGON MMA.

No duelo dos meio-médios do OKTAGON 43, o dinamarquês Louis Glismann enfrentou o holandês Melvin van Suijdam. Nos segundos finais do round de abertura, Glismann fez a transição para uma bela omoplata invertida que foi travada com tanta força que van Suijdam não teve escolha a não ser bater o mais rápido possível.

Confira a submissão rara e bacana abaixo.

O tempo oficial da paralisação foi de 4min57s do primeiro round, e marca a quarta vitória seguida de Glismann — que inclui três finalizações nesse trecho. Glismann também tem vitórias por finalização sobre os ex-concorrentes do UFC Craig White e Emil Meek, e só viu o placar dos juízes duas vezes em suas 11 vitórias profissionais no MMA.

Van Suijdam vai voltar para a prancheta depois de quebrar sua seqüência de três vitórias consecutivas.