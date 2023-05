Vídeo: Lutador morde orelha de adversário para garantir finalização e é desclassificado em cena absurda

Thiago Oliveira pegou emprestado uma página da cartilha de Mike Tyson no último sábado em uma luta meio-médio contra Erkin Darmenov no octógono 44 em Almaty, Cazaquistão.

A sequência ofensiva começou no final do primeiro round, quando Oliveira derrubou Darmenov contra a cerca com o que parecia ser uma joelhada ilegal na virilha, pegou suas costas e trabalhou para um mata-leão. Em um movimento flagrantemente ilegal, Oliveira mordeu com força a orelha de Darmenov, levando o lutador cazaque a sinalizar freneticamente ao árbitro Dauranbek Zhakaev que algo estava errado.

Implacável, Oliveira finalizou o estrangulamento nas costas de Darmenov, depois comemorou alegremente com sua equipe enquanto um Darmenov enfurecido andava pela jaula tentando alertar os oficiais sobre o que acabara de acontecer.

Momentos depois, depois que Oliveira pareceu negar repetidamente ter mordido a orelha de Darmenov, o lutador cazaque confrontou Oliveira agressivamente e quase iniciou uma luta corpo a corpo.

No entanto, a alegria de Oliveira durou pouco. Depois que a revisão do replay mostrou claramente que ele mordeu a orelha de Darmenov, Oliveira foi desclassificado e Darmenov foi declarado o vencedor por direito.

Um furioso Oliveira então saiu furioso da jaula antes que a decisão oficial fosse lida.

O vídeo de toda a cena pode ser assistido abaixo, começando por volta da marca de 4:15:12.

Com a desclassificação, Oliveira (16-10) já perdeu seis lutas consecutivas.

Darmenov (13-5), por outro lado, é um vencedor de cinco jogos consecutivos.