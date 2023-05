Vídeo: Merab Dvalishvili rouba a jaqueta de Sean O’Malley durante o confronto de Aljamain Sterling, corpo a corpo segue

Sean O’Malley entrou na cova dos leões após a vitória de Aljamain Sterling no UFC 288 sobre Henry Cejudo e quase deu início a um combate corpo a corpo no Prudential Center em Newark, NJ

O’Malley, o contendor aparente no peso galo, enfrentou Sterlng e trocou desavenças, levando o companheiro de equipe de Sterling, Merab Dvalishvili, a retrucar roubando sua jaqueta.

Felizmente, a segurança interveio antes que O’Malley e Dvalishvili pudessem fazer isso – e Sterling pôde sair em defesa de seu companheiro de equipe, que exibiu o sósia de Michael Jackson “Thriller” no topo da jaula.

Confira a entrada de O’Malley no octógono e o duelo com Sterling, que levou para casa uma decisão dividida por 48 a 47 duas vezes, com um juiz discordando de Cejudo pela mesma contagem.

“É melhor você parecer melhor do que isso”, O’Malley repetiu várias vezes antes de acrescentar: “Você parecia uma merda. É melhor você conseguir cortar peso logo.”

“Então, por que você fugiu?” Sterling atirou de volta. “Por que você recusou a disputa pelo título? Isso foi o que eu pensei. Porque vou arrastar sua bunda para cima e para baixo neste octógono. … Tire esse pedaço de merda da minha jaula.

Sterling conquistou sua terceira defesa de título como campeão peso galo e sua nona vitória consecutiva no octógono. Ele também estabeleceu um recorde de mais defesas de título consecutivas na divisão de 135 libras.

No meio de seu confronto com Sterling, O’Malley tirou a jaqueta e Dvalishvili o modelou.

O’Malley garantiu sua provável chance pelo título com uma vitória por decisão sobre o ex-campeão Petr Yan em março. Sterling desafiou O’Malley para um confronto final em setembro, quando o presidente do UFC, Dana White, e a segurança do UFC restauraram a ordem.