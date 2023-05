Vídeo mostra caos após adolescente pular de cruzeiro e busca cancelada

Uma busca de vários dias por um adolescente da Louisiana que saltou de um cruzeiro ao pôr do sol nas Bahamas chegou ao seu fim trágico – e o último avistamento conhecido dele foi capturado em um vídeo angustiante.

Imagens surgiram mostrando um jovem de 18 anos Cameron Robbins – que acabou de se formar no ensino médio em Baton Rouge – nadando em mar aberto à noite perto da Ilha Athol na semana passada … onde ele estava em um cruzeiro ao pôr do sol com um grupo de colegas comemorando sua conquista.