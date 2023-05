Vídeo registra momento horrível em que homem é sufocado até a morte no metrô de Nova York

Tele O metrô de Nova York testemunhou mais uma altercação aterrorizante entre dois passageiros nesta semana. Imagens de vídeo dramáticas foram capturadas de um passageiro prendendo e sufocando outro homem, que em uma trágica reviravolta acabou sendo fatal.

Tudo começou depois de um sem-teto, que gritava agressivamente com os passageiros, foi interpelado por um passageiro de 24 anos que decidiu que era necessário agir para neutralizá-lo.

“Ele começou a gritar de forma agressiva. Ele disse que não tinha comida, não tinha bebido, que estava cansado e não se importa se vai para a cadeia. Ele começou a gritar todas essas coisas, tirou a jaqueta, uma jaqueta preta que ele tinha, e jogou no chão”, explicou o jornalista Juan Alberto Vazquez, que estava presente no local, ao Correio de Nova York.

“Foi quando ele disse o straphanger veio por trás de Neely e o levou ao chão em um estrangulamento – mantendo-o lá por cerca de 15 minutos”, detalhou o jornalista.

Vasquez filmou o incidente com seu telefone enquanto viajava no metrô. O imagens gráficas mostram os dois homens deitados no chão, com o passageiro loiro com os braços em volta do pescoço do outro homem. No clipe, o homem identificado como Jordan Neely – que tinha histórico de doença mental e morava na rua – pode ser visto perdendo a consciência depois de lutar por vários minutos.

O trem aparentemente parou depois que o maquinista foi informado do que estava acontecendo e as portas foram abertas para que a polícia pudesse intervir.

O policiais não chegaram a tempo e o estrangulamento acabou sendo fatal. “Ele movia os braços, mas não conseguia expressar nada. “Tudo o que ele conseguia fazer era mexer os braços. Então, de repente, ele simplesmente parou de se mover, mas estava sem forças”, lembrou Vazquez ao Post.

Um a investigação está em andamentoe as autoridades ainda não acusaram o jovem, que dizem ser um ex-fuzileiro naval dos EUA.