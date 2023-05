Vídeo: Sam Alvey marca nocaute e quebra sequência de nove lutas e cinco anos sem vencer, chama os irmãos Paul

Sam Alvey está de volta ao círculo dos vencedores.

O ex-lutador do UFC e veterano de 15 anos encerrou uma seqüência de nove lutas sem vitórias no sábado em uma luta peso-pesado no B2 Fighting Series 183 em Columbus, Geórgia, finalizando Cameron Graham (5-11) por meio de golpes no final do terceiro round.

Assista à vitória consecutiva de Alvey abaixo, cortesia do MMA Mania.

Alvey sobreviveu a seu oponente menos experiente antes de pegar as costas no terceiro e ganhar a paralisação com uma série de golpes de chão sem resposta. A vitória elevou o recorde profissional do jogador de 37 anos para 34-18-1 (1 NC).

Esta vitória demorou muito para Alvey, que ficou famoso por 0-8-1 em suas últimas nove aparições pelo UFC antes de se separar da promoção em agosto passado.

Depois disso, Alvey pegou o microfone para fingir uma chamada da recente contratação do PFL, Francis Ngannou, e em vez disso pediu confrontos com os irmãos Paul, sugerindo uma luta com o boxeador influenciador Jake Paul (também atualmente contratado pelo PFL) e uma luta profissional com o WWE Superstar. Logan Paulo: