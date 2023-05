Vídeo: Taiyilake Nueraji derruba Han Seul Kim com nocaute brutal de cotovelada

Pode ser um fim de semana lento para esportes de combate, mas Taiyilake Nueraji fez o possível para se tornar viral depois de desferir um nocaute absolutamente devastador durante sua luta no evento Road to the UFC no sábado.

A finalização aconteceu no segundo round, quando Nueraji se envolveu em uma discussão acalorada com o oponente Han Seul Kim, com os dois lutadores lançando bombas um contra o outro. O ritmo furioso continuou com os lutadores contentes em ficar a apenas alguns centímetros de distância enquanto atiravam para frente e para trás.

O fim veio depois que Nueraji recuou de Kim com um par de chutes empurrados e então ele simplesmente entrou na briga novamente, exceto que desta vez ele desferiu um violento golpe de cotovelo. O golpe de cacete atingiu Kim e o mandou de cara na tela enquanto o árbitro não perdeu tempo parando a luta.

Nueraji saltou para o topo da gaiola enquanto soltava um grito gutural para comemorar sua vitória por nocaute, que definitivamente veio de forma impressionante.

Com a vitória, Nueraji se move para 9-1 em sua carreira com todas as suas vitórias vindo por nocaute e sua luta com Kim servindo como apenas a terceira vez que ele conseguiu sair da primeira rodada.