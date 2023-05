Vídeo: Teeyai fuma Saklek Kiatsongrit com nocaute no joelho voador momentos depois de ser ferido por um tiro no corpo

Teeyai estava em apuros. Até que ele não estava.

O representante do PK Saenchai parecia estar fora de si quando o oponente Saklek Kiatsongrit o surpreendeu com um tiro no corpo na segunda rodada de sua competição de Muay Thai no ONE Friday Fights 18 em Bangkok, mas momentos depois de se recuperar ele deixou Saklek de costas com um inacreditável joelhada voadora.

Assista ao nocaute abaixo.

Saklek estava em boa forma na segunda rodada e forçou Teeyai a se ajoelhar depois de acertar um golpe direto no meio. Teeyai recebeu uma contagem de oito em pé, embora parecesse ter recuperado o rumo quase imediatamente após ser derrubado. Quando a ação recomeçou, Saklek tentou aproveitar a vantagem, mas se deixou aberto a uma joelhada de Teeyai que jogou sua cabeça para trás e o jogou no chão.

O tempo oficial da paralisação foi de 58 segundos no segundo round.