Vídeo: Tommy Fury briga com Idris Virgo em cena selvagem ao lado do ringue no Misfits Boxing 7

Tommy Fury ficou ao lado do ringue por 10 minutos antes que problemas o encontrassem no Misfits Boxing 7.

Uma briga entre Fury e companheiro ilha do amor A estrela que virou boxeador profissional Idris Virgo explodiu no meio da multidão no sábado durante a vitória de Anthony Taylor sobre Salt Papi.

Confira os clipes abaixo para ver vários ângulos da cena caótica. Na filmagem, Fury é o homem de camisa branca no centro da confusão. Seu pai, John Fury, também é visível.

Fury (9-0), é claro, é mais conhecido por sua vitória por decisão dividida sobre Jake Paul em fevereiro passado. O meio-irmão mais novo do campeão de boxe peso-pesado Tyson Fury, há rumores de que o candidato de 24 anos está em negociações para uma luta de outono com a KSI.

Virgo (12-0) está invicto como boxeador profissional e conquistou uma vitória por decisão unânime sobre Taylor em sua luta mais recente.

Misfits Boxing 7: KSI vs. Fournier aconteceu em 13 de maio na OVO Arena Wembley em Londres.

Confira os resultados completos do Misfits Boxing 7 aqui.