Vinicius acusa torcedor do Valencia de insultos racistas e ameaça deixar o Mestalla: não quero mais jogar

Taqui estava o caos no Mestalla quando Vinicius acusou um torcedor do estande onde os ultras do Valência estão localizados de insultos racistas.

Cada Real Madrid e Valência jogador correu para o local e até a polícia chegou.

“Eu não quero mais jogar”, as câmeras o flagraram dizendo enquanto focavam no protagonista da história.

“Aquele, aquele”, o brasileiro repetia continuamente.

Jose Luis Gayacapitão da Valênciaé o jogador com quem mais conversou Vinicius depois do que aconteceu.

Pediu explicações e o brasileiro contou o que tem que aguentar enquanto há uma enxurrada de objetos arremessados ​​da arquibancada.

A cena havia começado após um baile de trocacom uma segunda bola que havia entrado em campo da arquibancada, que acertou a que Vinicius tinha em sua posse (a bola que estava sendo jogada) no confronto com Foulquier.

Ele acertou e derrubou a bola e o árbitro apitou para tiro de meta e teve que retificar após ser chamado no fone pelo VAR.

Insultos racistas em Mestalla

“Aquele, aquele”, foram as palavras mais repetidas por Vinicius no minuto 70.

O brasileiro ouviu insultos racistas e não hesitou em apontar o culpado.

Ele também deixou árbitro De Burgos Bengoetxea saber antes que ele foi falar com Ruben Baraja e o delegado de campo para que pudessem transmitir a mensagem do sistema de alto-falantes Mestalla contra os insultos racistas.

mestalla brincou com fogo e o insultos racistas sofridos por Vinícius de uma seção de torcedores do Valência poderia ter custado Baralho de cartasa equipe tinha De Burgos Bengoetxea aplicou a regra dos três passos e a partida correu o risco de ser suspensa.

O código disciplinar recentemente alterado da FIFA permite que os árbitros suspendam uma partida por incidentes racistas e até percam a partida para o time infrator.

Na primeira explosão de insultos, Burgos solicitou ao delegado de campo que parasse com os insultos e o arremesso de objetos para o campo pelo alto-falante.

Pouco depois, foi Vinicius ele mesmo que denunciou um determinado espectador, o que obrigou o sistema de som do estádio a repetir a cena e a ligação.

Uma terceira advertência significaria a suspensão temporária da partida.

Na ocasião, foi o próprio árbitro quem tranquilizou o brasileiro.

“Confie em mim, da próxima vez vamos embora”, disse ele.

Decisão da FIFA

“Salvo em circunstâncias excepcionais, se o árbitro determinar a suspensão definitiva da partida por conduta racista e/ou discriminatória, a derrota será declarada por abandono ou desistência”, esclarecem as regras da FIFA.