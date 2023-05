Vinicius mantém luta contra o racismo na Espanha com vídeo do Camp Nou

Vinicius iniciou uma luta determinada contra o racismo e não vai parar como nem ele nem o Real Madrid, já que o clube também decidiu fazer tudo para combater este flagelo do futebol, do esporte e da sociedade em geral.

O que aconteceu no Mestalla foi a gota que quebrou as costas do camelo e o brasileiro não pretende virar as costas a uma situação que considera insustentável.

Desde domingo em Mestalla, Vinicius já disse chega e desde então sua luta contra o racismo de todas as plataformas e apontando para todas as instituições e responsáveis ​​é imparável.

Agora o motivo de sua última aparição nas redes sociais é denunciar um vídeo de 1997 em que Roberto Carlos sofre vários episódios de racismo no Camp Nou durante um clássico.

“O racismo nos estádios espanhóis já existia antes de eu nascer, o que mudou até hoje?” pergunta Vinicius.

Outra mensagem para manter a luta viva

Esta última mensagem vem depois de outras em que Vinicius levantou a voz para evidenciar o pesadelo que está vivendo em muitos estádios espanhóis.

Vídeo de reclamação de Vinicius no Instagram: “Racismo é crime e calar é ser cúmplice”

Na segunda-feira, ele postou em sua conta do Instagram um vídeo devastador no qual recolheu a coleção de insultos racistas que sofreu ao longo da atual temporada com um minuto e meio que evidencia o inferno vivido pelo Real Madrid jogador em muitos estádios retratados nas imagens.

Foi um vídeo de vergonha que ele acompanhou com uma mensagem tão devastadora quanto o vídeo.

“Não é futebol, é desumano”, postou.