Vinicius não pensa em deixar o Real Madrid nem em parar de lutar contra o racismo

Vinícius Júnior não vive o seu melhor momento, mas a ideia de deixar o Real Madrid para a próxima época não lhe passou pela cabeça e em nenhum momento pensou nisso.

O clube o apóia, ele tem encontrado uma resposta positiva do futebol, das redes sociais e o apoiador de sua marca, a Nike, vai levá-lo a ser a imagem de uma campanha anti-racismo.

O brasileiro, como disse Florentino Pérezé claro que está na melhor equipa possível e no lugar certo para realizar todos os seus sonhos desportivos, mas também é verdade que acredita que a situação tem de mudar e a tensão e os insultos verbais que, à medida que a época avançava, tornou-se insustentável, deve ser reduzido.

Se o momento crítico da partida de domingo continuar, pode levar a uma solução drástica, mas ele se sente apoiado por Carlo Ancelotti e seus companheiros, que em Valência recorreram ao brasileiro.

O que aconteceu no Mestalla no último domingo é o reflexo e a explosão final do que aconteceu em outras partidas, mas elevado à potência máxima.

Os insultos começaram no momento em que ele entrou no estádio e se estenderam pela partida, até o momento em que o brasileiro se sentiu dominado, apontando para o espectador que imitou os gestos de um macaco.

Vinicius não está disposto a conviver com situações que vão contra os princípios básicos da convivência e não deixará de denunciar tudo relacionado a qualquer gesto ou insulto racista, nem sua ‘guerra’ com nenhuma das instituições do futebol espanhol.

Ele só busca jogar futebol em um ambiente de tranquilidade e fazê-lo com a camisa do Real Madridequipa com a qual renovou contrato no verão passado até 2027.

Se faz algo errado, pede para ser punido, mas também para ser tratado como os demais, algo que considera que não acontece na Espanha.

Permanecer no Real Madrid

Ele não pensou em nenhum momento em sair, nem seu empresário o fez ver que seria melhor pensar em outro time, como o MARCA soube apurar.

Também é verdade que a tensão aumenta a cada jogo e a situação se torna inviável, mas com o final da temporada chega o momento de reflexão e o atacante acredita e espera que a situação mude, de mãos dadas com a proteção do clube. , mas principalmente os árbitros, que devem julgar o que acontece em campo e não permitir que o VAR possa ‘modificar’ a realidade do que acontece.

Vinicius‘ personalidade, com seus acertos e erros, não vai mudar, embora também seja verdade que em sua cabeça está a ideia de não gerar tensão, mas ele busca ser julgado da mesma forma na LaLiga como na Europa.

Ele sente que o mundo do futebol está do seu lado e que sua exigência de respeito caiu bem no mundo do futebol.

A marca Nike vai usar a sua imagem numa campanha contra o racismo que será lançada nos próximos dias em Espanha, com especial destaque para Madrid e Valência.

A empresa americana continua a ser sua patrocinadora técnica, embora tenha estado perto de romper o negócio há alguns meses.