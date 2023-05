Vintage Verlander: Futuro arremessador do Hall da Fama domina os Reds

Fou Justin Verlandera idade realmente é apenas um número.

O arremessador de 40 anos perdeu todo o ano de 2021 MLB temporada se recuperando da cirurgia de Tommy John – normalmente um sinal para um arremessador dessa idade começar a pensar em se aposentar. Mas Verlander não só voltou ao campo, como o fez em nível de elite. Ele postou uma média de corridas merecidas de 1,75, a melhor da liga para o Houston Astros em 2022, conquistando seu terceiro Prêmio Cy Young da Liga Americana e seu segundo Série Mundial no processo.

Na entressafra, Verlander assinou um contrato de dois anos com o New York Mets, mas outra lesão custou-lhe o primeiro mês da temporada de 2023. Depois de uma derrota em sua primeira partida, Verlander voltou à forma dominante na noite de quarta-feira contra o Cincinnati Reds.

Verlander arremessa sete entradas fortes

O Mets bater o vermelhos 2-1 na quarta-feira para chegar a um jogo de 0,500, mas Verlanderdesempenho de foi a história real.

Verlander permitiu apenas quatro baserunners e duas rebatidas além da corrida única. Sua bola rápida atingiu 97 milhas por hora e ele registrou sete eliminações, elevando o total de sua carreira para 3.210 socos.

Verlander lançou sete entradas, marcando a 33ª instância em sua carreira condecorada na qual ele lançou pelo menos tantas entradas, permitindo duas rebatidas ou menos. Esse é o segundo maior total em MLB desde 1893, quando o monte do arremessador foi empurrado para seus atuais 60 pés e seis polegadas do home plate.

Verlander envelhecendo graciosamente

Verlanderque é casado com a supermodelo Kate Uptonestá com bilhete para o Hall da Fama do Beisebol em Nova Iorque depois que ele se aposentar. E ele só melhorou nos últimos anos, o que significa que ele pode continuar lançando em alto nível depois que seu contrato atual terminar.

Desde que foi negociado com o astros na segunda metade da temporada 2017, Verlander encontrou outra engrenagem. Ele postou um excelente ERA de 2,26 e um recorde de vitórias e derrotas de 62-20, registrando mais de um quarto de suas eliminações de carreira nesse período e conquistando dois de seus três prêmios Cy Young também.