Vitória: Bolsa Família Recebe Dinheiro Extra em Maio como um Presente

Beneficiários do Bolsa Família receberão o adicional de R$ 150 ainda este mês. Desse modo, as famílias contempladas pelo programa devem estar atentas para saber se vai ou não receber o valor extra.

O Bolsa Família é um programa social que tem como objetivo principal promover a inclusão social por meio da transferência de renda direta às famílias em situação de pobreza e extrema pobreza.

Assim, o programa já atende mais de 18 milhões de beneficiários em todo o país e é um importante instrumento de combate à desigualdade social. Recentemente, foi incluído um pagamento extra de R$ 150.

O novo valor se destina às famílias que possuem crianças de até 6 anos de idade no grupo familiar.

Quem tem direito ao extra de R$ 150 do Bolsa Família?

Para ter direito ao extra de R$ 150 do Bolsa Família, é necessário que a família esteja devidamente cadastrada no programa e que atenda aos requisitos de elegibilidade.

Além disso, é importante que a família confira se o seu benefício terá o acréscimo de R$ 150, já que nem todos os beneficiários receberão o valor adicional.

Isso porque, como mencionado, somente as famílias com crianças menores de 6 anos de idade são contemplados com o repasse adicional.

Como o extra de R$ 150 do Bolsa Família será pago?

Segundo o Ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, o pagamento do adicional de R$ 150 ocorre junto a parcela fixa de R$ 600. Desse modo, a família que tiver direito ao repasse receberá um valor a partir de R$ 750.

Todavia, é importante informar que a pasta identifica as famílias que podem ser contempladas com o valor extra pela inscrição no Cadastro Único (CadÚnico). Neste sentido, o pagamento é feito de forma automática.

Vale ressaltar que os depósitos também deverão seguir o calendário de pagamentos do programa. Que se baseia no último número do Número de Identificação Social (NIS) do titular do benefício.

Como consultar o calendário do Bolsa Família?

Para consultar o calendário de pagamentos do Bolsa Família e conferir o seu direito ao extra de R$ 150, é possível acessar o site oficial do programa. Ou então, consultar o aplicativo do Bolsa Família, disponível para Android e iOS.



Você também pode gostar:

Vale lembrar que, além do extra de R$ 150, as famílias que são beneficiárias do Bolsa Família têm direito a receber mensalmente o valor do benefício de R$ 600, e o adicional é pago conforme acordo com a composição familiar.

Conclusão

Como dito anteriormente, o Bolsa Família é um programa essencial para a promoção da inclusão social e para o combate à pobreza e à desigualdade no Brasil. Por isso, é importante que as famílias que têm direito ao benefício mantenham os seus dados atualizados no CadÚnico.

Por esta ação, é possível garantir o recebimento regular do valor do benefício e dos extras que estão sendo disponibilizados pela iniciativa. Contudo, é importante frisar que a partir de junho um novo pagamento será incluído na iniciativa.

Gestantes, e crianças e jovens entre 7 e 18 anos de idade receberão um pagamento extra de R$ 50. O novo adicional já foi confirmado, mas como mencionado, será passará a valer a partir de junho.

Calendário de maio do Bolsa Família

Confira as datas previstas para o pagamento deste mês:

NIS final: Data de pagamento: 1 18 de maio 2 19 de maio 3 22 de maio 4 23 de maio 5 24 de maio 6 25 de maio 7 26 de maio 8 28 de maio 9 30 de maio 0 31 de maio