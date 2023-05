Vitória de Vinicius: cartão vermelho anulado em decisão inédita

TO Comitê de Competição decidiu anular o cartão vermelho mostrado a Real Madridde Vinicius contra Valência. Esta decisão foi tomada após uma longa reunião que resultou em uma decisão sem precedentes.

A explicação para a resolução é a seguinte: “Esta Comissão considera provado que a avaliação do árbitro foi determinada pela omissão de todo o incidente, que manchou fundamentalmente a decisão arbitral. Com efeito, o fato de que uma parte crucial dos eventos foi retida levou a uma decisão arbitrária. Isso porque não foi possível avaliar adequadamente o ocorrido, uma vez que foi omitido um procedimento necessário para a tomada de uma decisão legítima e legalmente adotada.”

De acordo com o árbitro De Burgos BengoetxeaNo relato da partida do último domingo, Vinícius foi expulso por “acertar o rosto de um adversário com o braço quando a bola não estava em jogo, durante um confronto massivo entre jogadores de ambas as equipes. O adversário não precisou de atendimento médico. “

O Comitê afirma em sua decisão que “existe uma circunstância extraordinária, grave e completamente inusitada, que, a nosso ver, torna a decisão do Árbitro, conforme refletida no relatório em exame, patentemente arbitrária, uma vez que se baseia em alterações e fatos parciais. Consequentemente, é claramente inválido usar isso como base para impor uma sanção.”

O Comitê suspendeu a sanção

Além disso, o Comitê observa que “apenas analisa nesta Resolução a sanção específica imposta pelo Árbitro, conforme refletido no relatório, e não é de sua competência avaliar ou punir as ações do jogador em questão ou dos demais participantes da o incidente. Embora este Comitê considere indubitavelmente essas ações repreensíveis, ele entende que não pode arbitrar de forma independente e impor as sanções que deveriam ter sido impostas, se necessário.” Assim, julgam-se procedentes as alegações formuladas, levantando-se os efeitos disciplinares da referida expulsão.

De referir que a Comissão de Competição é composta por três juízes, um nomeado pela LaLiga, outro pela RFEF e outro pelo Consejo Superior de Deportes (Conselho Desportivo Espanhol).