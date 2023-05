Vitória: Maio é o Mês do Grande Presente para os Brasileiros com Dinheiro Extra na Caixa Tem

O aplicativo da Caixa Econômica Federal, Caixa Tem, pode ser utilizado para receber valores de inúmeros programas sociais do Governo Federal. Em maio, serão depositados R$900 para quem possui o Cadastro Único do Bolsa Família, cujos valores estão inclusos no adicional, Benefício Primeira Infância.

Todavia, no governo Lula, o Bolsa Família de 2023 terá o pagamento de R$600 aos seus beneficiários, mais alguns adicionais, como por exemplo, R$150 para núcleos familiares com crianças de até seis anos de idade. Além disso, irão receber mais R$50, famílias com crianças e jovens entre 7 e 18 anos e gestantes.

Para receber os R$900 no Caixa Tem, é preciso que os beneficiários tenham suas informações atualizadas no Cadastro Único (CadÚnico). Também é necessário que o núcleo familiar apresente uma renda mensal de até R$218. O Benefício Primeira Infância, junto ao Bolsa Família, permite o recebimento total mencionado.

Neste caso, é preciso que a família participante do programa social tenha duas crianças de até seis anos de idade, cada uma recebendo R$150. Vale ressaltar que no mês de maio, o governo pagará apenas os benefícios relacionados ao Bolsa Família, ou seja, não haverá depósitos do Auxílio-Gás, por exemplo.

Aplicativo Caixa Tem

Analogamente, a Caixa Econômica está atualizando seu aplicativo Caixa Tem até o dia 17 de maio, para que sejam feitos os depósitos do Bolsa Família. Os pagamentos para núcleos familiares cadastrados no programa social, com jovens e crianças entre 7 e 18 anos devem começar a partir do mês de junho deste ano.

Para que as famílias consultem os benefícios e repasses do programa de transferência de renda Bolsa Família, é preciso baixar o aplicativo do CadÚnico disponível para celulares Android e iOS. Em seguida, deve-se acessar a opção “Meus Benefícios”. Há também a opção de utilizar o app próprio do Bolsa Família.

Saque de R$5 mil do Caixa Tem

Quem não possui uma conta corrente na Caixa Econômica, pode utilizar o aplicativo Caixa Tem, considerado uma poupança social. Os trabalhadores com carteira assinada, que escolheram a opção de saque-aniversário do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), podem sacar até R$5 mil pelo app da instituição.

Desse modo, nessa modalidade de saque, é possível retirar uma parcela do FGTS no mês de aniversário do trabalhador. Deve-se observar também, que é possível retirar entre 5% a 50% do saldo total disponível na conta. Em alguns casos, pode-se sacar também uma parcela bônus, relativa ao saldo disponível no fundo.

O saque-aniversário pelo Caixa Tem está disponível para todos os trabalhadores com carteira assinada. É preciso ter em mente, que neste caso, o trabalhador perde o direito de receber o saque-rescisão em caso de demissão sem justa causa. O cidadão, entretanto, tem direito a multa de 40% do saldo do FGTS.

Para solicitar o saque, o trabalhador deve cadastrar sua conta no app do Caixa Tem. Sendo assim, ele terá direito a uma parcela de seu fundo de garantia. Se quiser, o beneficiário poderá informar os dados de uma outra instituição financeira. Se ele desejar receber o depósito neste ano, é preciso se cadastrar antes do aniversário.

Fundo de Garantia

Ademais, o dinheiro que o trabalhador irá receber no saque-aniversário, pelo aplicativo Caixa Tem, dependerá do valor total de seu FGTS. A Caixa Econômica, através de seus sistema, realiza o cálculo automaticamente. O cidadão então recebe o depósito relacionado ao benefício no mês de seu aniversário.



Além do Caixa Tem, o trabalhador pode solicitar o saque-aniversário pelo app do Fundo de Garantia. Para tal, ele deve fazer o login, escolher a opção “Meu FGTS”, e em seguida, selecionar a opção “Saque aniversário”. Ele deve então concordar com os termos descritos no aplicativo, para então receber o depósito.

Conclusão

O Governo Federal criou o aplicativo Caixa Tem no ano de 2020, com o objetivo de pagar o Auxílio Emergencial. Na época, o mundo estava em plena crise da pandemia de covid-19, que resultou em um grande número de empresas fechando e desemprego. O objetivo do benefício era proteger essas pessoas financeiramente.

Após o ápice do coronavírus, o aplicativo Caixa Tem se tornou uma ferramenta que facilita o acesso a serviços e transações financeiras aos cidadãos brasileiros, sem o pagamento de taxas. Em conclusão, o aplicativo também passou a ser um importante meio para que o Governo Federal possa pagar os benefícios de seus programas sociais.