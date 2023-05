VITÓRIA: Pagamento Retroativo do PIS/PASEP Confirmado para Brasileiros.

No mês de fevereiro o pagamento do PIS/PASEP foi iniciado para quem trabalhou e preencheu os requisitos necessários no ano de 2021. Recentemente, mais trabalhadores passaram a ter direito ao recebimento do benefício, uma vez que a Dataprev descobriu erros no cálculo dos contemplados no PIS/PASEP 2023. Essa ação resultou em um aumento de 2,7 milhões de pessoas com direito ao benefício.

Portanto, o pagamento retroativo PIS/PASEP foi confirmado e acontecerá através da Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, além do pagamento regular.

Quem tem direito ao PIS/PASEP 2023?

O PIS/PASEP de 2023 é válido para aqueles trabalhadores que estão inscritos no programa há, no mínimo, cinco anos e que trabalharam formalmente por, no mínimo, 30 dias no ano-base de 2021, com remuneração mensal média de até dois salários mínimos.

Além disso, é necessário que os dados do trabalhador tenham sido informados corretamente pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (Rais). Os trabalhadores também podem verificar se têm direito ao saque através do site do Governo Federal, da Carteira de Trabalho Digital ou pelo atendimento pelo telefone 158.

Qual é o valor do benefício?

O valor do abono salarial PIS/PASEP 2023 é proporcional ao período trabalhado com carteira assinada em 2021. O pagamento do benefício corresponde ao salário mínimo atual (R$ 1.320) dividido por 12 e multiplicado pela quantidade de meses trabalhados no ano-base.

Como consultar e sacar o PIS/Pasep 2023 pela internet?

Para consultar, basta acessar o site do Governo Federal, seguir as instruções e verificar se há direito ao Pis 2023. Para sacar o abono salarial do PIS 2023, o trabalhador que possui o Cartão do Cidadão pode fazer o saque nas lotéricas ou caixas eletrônicos da Caixa. Caso não possua o cartão, o trabalhador pode ir até uma agência da Caixa com um documento oficial com foto.

Se o beneficiário tiver conta corrente ou poupança na Caixa, poderá receber o valor pelo Internet Banking. No caso do Pasep 2023, o saque pode ser feito na conta corrente ou poupança de clientes do Banco do Brasil ou transferido para outro banco através do site ou caixa eletrônico do BB.

Calendário de pagamentos do PIS/PASEP

O Governo Federal já iniciou os pagamentos do PIS/PASEP para os trabalhadores em 2023. No entanto, vale ressaltar, que o calendário segue o mês do nascimento do trabalhador para os participantes do PIS e a Caixa Econômica é responsável pelos repasses.

Por outro lado, os trabalhadores que recebem através do Banco do Brasil devem seguir o calendário de acordo com o último número da sua inscrição no PASEP.

Sendo assim, existe um calendário para cada uma das categorias. A seguir, confira o calendário de pagamentos para os dois grupos.



Calendário de pagamentos PIS 2023:

Nascidos em Janeiro: 15/02/2023

Nascidos em Fevereiro: 15/02/2023

Nascidos em Março: 15/03/2023

Nascidos em Abril: 15/03/2023

Nascidos em Maio: 17/04/2023

Nascidos em Junho: 17/04/2023

Nascidos em Julho: 15/05/2023

Nascidos em Agosto: 15/06/2023

Nascidos em Setembro: 15/07/2023

Nascidos em Outubro: 15/07/2023

Nascidos em Novembro: 17/07/2023

Nascidos em Dezembro: 17/07/2023

Calendário de pagamentos PASEP 2023:

Final da inscrição 0: 15/02/2023

Final da inscrição 1: 15/03/2023

Final da inscrição 2: 17/04/2023

Final da inscrição 3: 17/04/2023

Final da inscrição 4: 15/05/2023

Final da inscrição 5: 15/05/2023

Final da inscrição 6: 15/06/2023

Final da inscrição 7: 15/06/2023

Final da inscrição 8: 17/07/2023

Final da inscrição 9: 17/07/2023

Cuidado com golpes que envolvem o PIS/PASEP

Caso o trabalhador tenha alguma dúvida deve buscar o atendimento oficial da agência da Caixa Econômica Federal (CEF). Principalmente, precisa ter atenção com possíveis golpes. Caso receba um contato de alguém que informe que você possui direito a um valor, e precisa realizar um depósito com antecipação para receber o seu direito, certamente, está lidando com um golpista.

Não acredite em nenhuma informação aleatória sobre algum benefício seu como trabalhador. Além disso, não realize nenhum tipo de depósito sob nenhum tipo de circunstância. Visto que nenhum direito do trabalhador é pago sob imposições financeiras.