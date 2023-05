Vitória: Uma Bênção para Trabalhadores Assalariados com o Extra de Dinheiro Caindo como um Presente.

A quarta rodada de pagamentos do abono salarial PIS/Pasep será liberada para 4,4 milhões de brasileiros com carteira assinada e servidores públicos nesta nova semana de maio. De acordo com informações oficiais, o dinheiro extra será pago para vários grupos de trabalhadores.

Dinheiro EXTRA: pagamento disponível ultrapassa R$ 4 bilhões

Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), o valor total dos benefícios neste mês chegará a R$ 4,4 bilhões. Cerca de 3,8 milhões de trabalhadores do setor privado receberão PIS por meio da Caixa Econômica Federal. Já outros 545 mil são servidores elegíveis ao Pasep pagos pelo Banco do Brasil.

Neste mês, vão receber o PIS (Programa de Integração Social), os trabalhadores que nasceram em maio e em junho. Já os funcionários públicos com Insc. Nº Final 4 e 5 recebem o Pasep (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público).

Confira as datas de pagamento

PIS – Pagamentos efetuados na Caixa Econômica Federal

Nascidos em janeiro – pagamento em 15 de fevereiro;

Nascidos em fevereiro – pagamento em 15 de fevereiro;

Nascidos em março – pagamento em 15 de março;

Nascidos em abril – pagamento em 15 de março;

Nascidos em maio – pagamento em 17 de abril;

Nascidos em junho – pagamento em 17 de abril;

Nascidos em julho – pagamento em 15 de maio;

Nascidos em agosto – pagamento em 15 de maio;

Nascidos em setembro – pagamento em 15 de junho;

Nascidos em outubro – pagamento em 15 de junho;

Nascidos em novembro – pagamento em 17 de julho;

Nascidos em dezembro – pagamento em 17 de julho.

Pasep – pagamento no Banco do Brasil

NIS Final 0 – 15 de fevereiro

NIS Final 1 – 15 de março

NIS Final 2 – 17 de abril

NIS Final 3 – 17 de abril

NIS Final 4 – 15 de maio

NIS Final 5 – 15 de maio

NIS Final 6 – 15 de junho

NIS Final 7 – 15 de junho

NIS Final 8 – 17 de julho

NIS Final 9 – 17 de julho

Quem tem o direito ao dinheiro extra?

O abono salarial PIS/Pasep é pago aos trabalhadores que reúnam os seguintes critérios:

O trabalhador deve ter, no mínimo, 5 anos de inscrição no PIS/Pasep ;

Receber até dois salários mínimos médios mensais durante o período trabalhado;

O trabalhador deve ter trabalhado no mínimo por 30 dias no ano-base considerado para o cálculo do pagamento;

Para o pagamento de 2023, o trabalhador deve ter seus dados do ano-base 2021 informados corretamente pelo seu empregador na Rais (lista anual de informações sociais) ou no eSocial.

Sobre o PIS/Pasep

O abono salarial é um benefício pago anualmente aos trabalhadores brasileiros que atendem aos requisitos estabelecidos pelo governo federal. O pagamento do PIS/Pasep pode ser realizado através da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil, dependendo do vínculo empregatício do trabalhador.

Caixa



Caso o trabalhador tenha vínculo empregatício com uma empresa que possui convênio com a Caixa Econômica Federal, o pagamento do abono salarial será realizado por meio desta instituição financeira.

Nesse caso, o trabalhador pode receber o benefício em qualquer agência da Caixa ou em um dos terminais de autoatendimento do banco, utilizando o seu cartão cidadão.

Banco do Brasil

Já para os trabalhadores que possuem vínculo empregatício com empresas que possuem convênio com o Banco do Brasil, o pagamento do abono salarial será feito através dessa instituição financeira. O trabalhador poderá receber o benefício em qualquer agência do Banco do Brasil, apresentando um documento de identificação com foto.

É importante destacar que o abono salarial é um benefício destinado aos trabalhadores que possuem vínculo empregatício formal e que se enquadram nos critérios estabelecidos pelo governo federal. O valor do abono salarial varia de acordo com o tempo de trabalho no ano-base. Consulte o valor no app oficial da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil.