‘Você fará o que mandarem’: Conor McGregor e Michael Chandler ficam irritados na nova prévia do TUF 31

Para Conor McGregor e Michael Chandler, os jogos mentais já começaram.

Em um clipe de pré-visualização recém-lançado para O lutador final 31McGregor e Chandler se encontram no TUF academia pela primeira vez – e não demora muito para que as coisas fiquem complicadas.

Assista ao vídeo da primeira troca cara a cara de McGregor e Chandler acima.

“Qual foi a previsão do ‘Mystic Mike’?” McGregor pergunta, passeando no ginásio todo vestido.

“Nocaute no segundo assalto”, responde Chandler.

“Continue sonhando, amigo. Continue sonhando”, diz McGregor.

“Acerte você com os mais fortes no primeiro”, continua Chandler.

“Já lhe disse qual será o peso – 185”, acrescenta McGregor.

“Você quer fazer 185? Farei 185”, diz Chandler.

“Você fará o que lhe disserem,” McGregor dispara de volta.

O lutador final 31 está programado para estrear na terça-feira, 30 de maio, às 22h ET na ESPN e ESPN +. Assista a lutas de MMA TUF 31 show de reação, TUF pendurado com Alexander K. Lee e Conner Burks, ao vivo no YouTube imediatamente após o episódio de estreia.

Espera-se que McGregor e Chandler lutem em algum momento de 2023. A promoção está prevista para o final de novembro ou dezembro, confirmou recentemente o presidente do UFC, Dana White, com um anúncio oficial definido para ser feito durante a exibição do programa.