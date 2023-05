O LinkedIn é uma plataforma famosa amplamente utilizada por profissionais para compartilhar suas jornadas, atualizações de trabalho, interagir com outros profissionais, procurar emprego e muito mais. A plataforma é usada por milhões de usuários todos os dias para compartilhar experiências pessoais e profissionais com os usuários que estão conectados a eles. Muitas pessoas o utilizam com o objetivo de aprender com as experiências que estão sendo compartilhadas por eles na plataforma.

Existem muitos outros recursos disponíveis no aplicativo do LinkedIn. O LinkedIn permite que os usuários saibam quem visualizou seu perfil. Este é um recurso muito interessante que todos estamos pedindo nas outras plataformas também. No entanto, muitos usuários não querem que outros usuários do LinkedIn saibam que visualizaram suas contas. Agora, eles estão preocupados com isso e procurando a pergunta na internet: Você pode ver quem vê seu LinkedIn se eles não tiverem uma conta? Estamos aqui com o guia onde listaremos todas as informações essenciais que você deve saber sobre LinkedIn Quem viu seu perfil. Então, vamos começar com ele.

Você pode ver quem vê seu LinkedIn se eles não tiverem uma conta?

Existem muitos usuários que estão procurando a consulta, “Você pode ver quem vê seu LinkedIn se eles não tiverem uma conta?” A resposta é Não. Os usuários que visualizaram sua conta sem fazer login, então você não poderá saber quem visualizou sua conta. No entanto, você receberá uma notificação onde verá que alguns usuários anônimos visualizaram a conta. É porque o LinkedIn só pode rastrear os usuários que estão logados em sua conta do LinkedIn. Se você não estiver conectado, o LinkedIn não poderá rastreá-lo e você não poderá ver as pessoas que visualizaram sua conta.

Da mesma forma, se você é alguém que está pensando em perseguir sua conta ou não deseja que ela saiba que visualizou seu perfil, pode facilmente verificar sua conta sem fazer login. /website não pode rastrear os usuários. Portanto, mesmo que você tente verificar a conta de alguém, poderá fazê-lo facilmente. No entanto, há uma coisa importante que você deve saber. Se você for visualizar a conta do LinkedIn de alguém sem fazer login, a pessoa poderá ver que alguém verificou sua conta.

Quando eles visitam o Quem viu seu perfil seção, eles serão notificados de que alguns usuários anônimos verificaram suas contas. Assim, eles poderão saber que alguém visualizou sua conta. No entanto, eles não poderão obter o perfil do LinkedIn dos usuários anônimos.

Quem são os usuários anônimos no LinkedIn?

Sabemos que muitos de vocês podem ter recebido a notificação de que alguns usuários anônimos no LinkedIn visualizaram sua conta. No entanto, você não poderá obter o perfil deles, pois eles são anônimos. Usuários anônimos são aqueles que visualizaram o perfil de alguém no LinkedIn sem fazer login.

Isso significa que eles abriram sua conta através do link. Muitos usuários usam essa técnica para perseguir os perfis de outros usuários. Se eles fizerem login em suas contas e verificarem o perfil de alguém, o usuário cuja conta você está visitando saberá sobre você. A maioria dos usuários navega diretamente nas contas do usuário no LinkedIn sem fazer login.

O LinkedIn mostra quem viu seu perfil?

Sim, o LinkedIn mostra quem visualizou seu perfil. No entanto, existem alguns casos em que você saberá quem visualizou seu perfil. Caso contrário, você não conseguirá saber quem visualizou seu perfil. Listamos os vários casos abaixo, verifique-os.

Usuário normal (logado): Se você for um usuário normal e estiver conectado ao LinkedIn e visualizar a conta de qualquer usuário, eles saberão que você visualizou a conta.

Se você for um usuário normal e estiver conectado ao LinkedIn e visualizar a conta de qualquer usuário, eles saberão que você visualizou a conta. Usuário anônimo: Usuários anônimos são aqueles que não fizeram login no LinkedIn e visualizaram a conta de alguém. Assim, o usuário receberá a notificação de que alguns usuários anônimos verificaram seu perfil.

Usuários anônimos são aqueles que não fizeram login no LinkedIn e visualizaram a conta de alguém. Assim, o usuário receberá a notificação de que alguns usuários anônimos verificaram seu perfil. Usuário Premium: Se você comprou o Premium do LinkedIn, poderá ver quem consultou seu perfil. Até você conhecerá os usuários Premium se eles verificarem sua conta.

Alguém pode ver que eu vi seu perfil no LinkedIn se eu não tiver uma conta?

Sim, eles poderão saber que alguém visualizou sua conta. Mas eles não poderão saber sua identidade, pois você não possui uma conta e não fez login. Assim, você não precisa se preocupar com sua identidade, pois ela é segura e o usuário não ser capaz de saber sobre você. No entanto, eles poderão saber que alguém visualizou seu perfil.

Como visualizar perfis do LinkedIn anonimamente

Se você deseja visualizar o perfil do LinkedIn de alguém anonimamente, siga algumas etapas listadas abaixo.

Em primeiro lugar, clique no botão Perfil ícone.

ícone. Agora, clique em Configurações e privacidade .

. Depois disso, selecione o Visibilidade Aba.

Aba. Procure o Visibilidade do seu perfil e opção de rede .

. Clique no botão Alterar .

. Selecione Membro anônimo do LinkedInque está sob a Modo privado.

Depois disso, você não poderá saber quem visualizou seu perfil.

Benefícios de quem viu seu perfil do LinkedIn

Os usuários querem saber sobre o Benefícios de Quem viu seu perfil do LinkedIn. Esse recurso permite que você saiba quem visualizou seu perfil no LinkedIn. Com a ajuda do recurso, os usuários podem otimizar suas contas para suas boas carreiras. Se você não sabe, o LinkedIn tem milhares de profissionais que estão sempre em busca de contratar usuários com boas habilidades. O LinkedIn permite que os usuários adicionem suas habilidades e experiências e muitas coisas relacionadas ao seu trabalho. Portanto, se algum profissional visualizar sua conta, você poderá se conectar com ele para discutir diferentes vagas e vários trabalhos relacionados a profissionais.

Empacotando

Milhares de usuários que estão usando o LinkedIn estão preocupados com a consulta, “Você pode ver quem vê seu LinkedIn se eles não tiverem uma conta?” Este guia lista todas as informações essenciais sobre LinkedIn e a Quem viu seu perfil do LinkedIn recurso. É isso para este guia. Se você tiver alguma dúvida, informe-nos na seção de comentários abaixo.

